Copa do Trabalhador! Vai ser show

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Bom Jesus do Galho promove, neste domingo (29), a abertura da 1ª rodada de uma nova competição de futebol amador no município. Os jogos serão realizados no Campo da ASBJ, com entrada franca para toda a população.

A programação começa às 9h, com o confronto entre Cruzeiro do Galho e Juventus Sofocó. À tarde, a disputa continua às 15h, quando o Palmeiras Adão Bento enfrenta o Bonja Jr. Encerrando a rodada, às 17h, Quartel Sacramento mede forças com a equipe 600 Ferroviária.

A iniciativa busca incentivar o esporte local e fortalecer a integração entre as comunidades, reunindo atletas e torcedores em torno do futebol, uma das maiores paixões da cidade. A expectativa é de boa participação do público e de jogos equilibrados já nesta primeira rodada.

De acordo com a organização, o torneio tem o objetivo de valorizar o esporte amador e oferecer momentos de lazer para as famílias de Bom Jesus do Galho. A proposta também reforça o compromisso do município com o incentivo a práticas esportivas e à convivência comunitária.

A entrada é gratuita, e a Secretaria convida toda a população a prestigiar o evento e apoiar as equipes locais neste início de competição.

Dia histórico na CETTATIC

Na última quinta-feira (26), a Associação Desportiva Cettatic Sports recebeu a visita do observador técnico Wilson, conhecido como “Chiquinho”, para a realização de um treino avaliativo com jovens atletas.

A atividade aconteceu ao longo de todo o dia e envolveu categorias de base que vão do sub-8 ao sub-15, proporcionando aos participantes a oportunidade de demonstrar suas habilidades diante de um olhar técnico especializado.

Ao final das avaliações, três atletas foram selecionados para uma semana de análise em Curitiba (PR), onde terão a chance de aprofundar seu desenvolvimento e buscar novas oportunidades no futebol. Os escolhidos foram o goleiro Augusto (2016), João Victor, conhecido como “Tikin” (2016), e Dante Rodrigues (2015).

A iniciativa reforça o trabalho de base desenvolvido pela associação, que segue investindo na formação de jovens talentos e ampliando as possibilidades para que atletas da região ganhem visibilidade no cenário esportivo.

Cuidando de pessoas e formando atletas

Mateus Garcia, Samuel Ferreira e João Furtado, todos aprovados no Novo Esporte Clube, da cidade de Itabirinha. Os Tigres irão disputar o Mineiro de Campo nesta temporada, e o coach Clayton se orgulha do trabalho e afirma que não vai parar de acreditar que Deus tem um propósito em sua vida junto à formação de talentos.

Rogério Silva

Colaboração (Clayton Lopes)

@papoesportivodc