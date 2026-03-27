Infâncias Plataformizadas

Crescer conectado: desafios e riscos da infância em plataformas digitais

Curioso lembrar que, há quatro anos, eu começava um novo caminho dentro das pesquisas científicas do campo comunicacional, que mais tarde evoluiria para a Dissertação de Mestrado. Olhávamos para a crescente chegada das crianças nos ecossistemas digitais e para a forma como estavam se ambientando nesses espaços. Foi assim que nasceu o tema daquele Trabalho de Conclusão de Curso na UFOP, um estudo que buscava compreender não apenas o uso, mas a experiência infantil em redes sociais.

Hoje, já em 2026, vemos como tudo avançou em pouco tempo. O mundo das plataformas se consolidou e se sofisticou de maneira impressionante. O que antes eram jogos, vídeos e redes sociais isolados, agora, mais do que nunca, se apresenta como ecossistemas complexos, capazes de prender a atenção, modelar comportamentos e até antecipar desejos. A ferocidade digital atraca seus usuários, sobretudo crianças e adolescentes, que ainda estão em formação, aprendendo a lidar com tempo, atenção e interações. Elas não apenas consomem conteúdo; interagem, produzem e compartilham, e muitas vezes acabam expostas a mecanismos de monetização, publicidade direcionada e riscos invisíveis que nem sempre compreendem.

O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital), instituído pela Lei nº 15.211/2025, surge nesse cenário como tentativa de equilibrar proteção e autonomia. Ele estabelece diretrizes claras sobre coleta e armazenamento de dados, exige consentimento informado dos responsáveis e impõe limites à publicidade e exploração comercial direcionadas a menores. Ao mesmo tempo, reconhece a importância de ferramentas de controle parental e canais de denúncia, essenciais para tornar o ambiente digital mais seguro, sem impedir a exploração criativa e o protagonismo das crianças.

A lei também incentiva a alfabetização midiática, promovendo programas que ensinem crianças e adolescentes a identificar riscos, refletir sobre o conteúdo consumido e usar tecnologias de forma crítica. A infância não é mais confinada ao espaço físico; ela se expande, se transforma e precisa de proteção que acompanhe essa mudança. Ao mesmo tempo, plataformas e algoritmos mostram como é fácil manipular comportamentos, criar vícios de atenção e explorar dados de usuários em formação, revelando um campo de disputa constante entre interesses comerciais e direitos fundamentais.

Refletir sobre infâncias plataformizadas é perceber que crescer no mundo digital exige novos olhares: políticas públicas, educação digital, responsabilização e regulação de plataformas. Significa pensar em proteção sem cerceamento, em oportunidades sem exploração. Em um mundo em que telas, aplicativos e redes sociais moldam grande parte do cotidiano das crianças, compreender essas dinâmicas é essencial para garantir que possam brincar, aprender e se expressar, sem perder a capacidade de ser crianças em um espaço digital que mistura inovação, risco e oportunidade.