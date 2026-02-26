Reforma acende alerta no campo

Foto de Kissyla F. Pires

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Reforma acende alerta no campo

A Reforma Tributária e os impactos diretos na rotina do produtor rural foram o tema central da primeira edição de 2026 do Café Rural, promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Governador Valadares. O encontro foi realizado na tarde dessa segunda-feira (23), no Parque de Exposições. O debate reuniu contadores, lideranças sindicais rurais e produtores que abordaram as principais mudanças previstas com a reestruturação do sistema tributário brasileiro e os reflexos para a atividade rural, (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/reforma-tributaria-acende-alerta-no-campo-e-mobiliza-produtores-em-valadares/

Caeté impulsiona inovação

O prefeito Alberto Pires, ao lado do diretor-presidente da FEC, Mário Soares, lançou um programa integrado de formação em Tecnologia da Informação, em parceria com a Prodemge. A iniciativa tem como objetivo capacitar estudantes para transformar conhecimento em oportunidades reais, gerando impacto direto na economia do município. Com duração de 26 meses, o programa oferecerá plataforma on-line disponível 24 horas por dia, acompanhamento por meio de indicadores de desempenho e um kit completo para cada aluno, incluindo notebook e acesso à internet ativa. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/caete-lanca-programa-de-ti-para-impulsionar-inovacao-e-economia-local/

Parceria fortalece indústrias de bebidas

A parceria entre o Sindicato das Indústrias de Bebidas do Estado de Minas Gerais (Sindbebidas) e o Instituto Euvaldo Lodi, por meio da Gerência de Projetos para a Indústria (GPI), no programa Fiemg Competitiva, resultou em um projeto de consultoria tributária e financeira voltado às empresas associadas. Com foco em eficiência fiscal, redução de riscos e aumento da competitividade, a iniciativa — iniciada em agosto e encerrada neste mês — entregou diagnósticos completos, ferramentas estratégicas e orientação técnica especializada para decisões tributárias mais assertivas e sustentáveis. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/02/25/parceria-fortalece-industrias-de-bebidas-com-ganhos-tributarios-e-financeiros-em-mg/

Januária vai indenizar idoso

A 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) modificou decisão da Comarca de Januária e condenou o município do Norte do Estado a indenizar um idoso que teve as contas bloqueadas após cobrança indevida de IPTU. Os danos morais foram fixados em R$ 5 mil. O morador, que estava em débito com o imposto referente ao seu endereço, recebeu cobrança de outros cinco imóveis na cidade de Januária. O contribuinte teve R$ 2.971,20 bloqueados indevidamente a pedido do município, porém sua dívida era de R$ 331,29 e foi quitada. (Serra GeralNews)

https://www.serrageralnews.com/januaria-inclui-imoveis-de-terceiros-ao-cobrar-divida-de-idoso

Santa Casa registra marco

A Santa Casa de Formiga registrou um marco importante em 2025: a UTI/SUS adulto operou com capacidade máxima, demonstrando o compromisso da instituição com a saúde e o bem-estar, e reforçando a atuação na saúde regional. Com média de 129 internações mensais, o hospital manteve um elevado e constante volume assistencial. A procedência dos pacientes evidencia a forte integração com a rede SUS, destacando a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formiga e municípios da micro e macrorregião. (Últimas Notícias)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/santa-casa-e-referencia-em-atendimento-de-alta-complexidade-na-regiao-centro-oeste/

Professoras premiadas em Jornada

As cidades de Timóteo e Ipatinga conquistaram os primeiros lugares em duas categorias das Jornadas Estaduais do Prêmio Educador Transformador, promovido pelo Sebrae Minas em parceria com o Instituto Significare e a Bett Brasil. A iniciativa reconhece práticas educacionais inovadoras desenvolvidas por professores e gestores de todo o país, destacou o Sebrae. Os projetos vencedores da etapa estadual avançam automaticamente para a fase nacional. O resultado será divulgado durante a Bett Brasil 2026, de 5 a 8 de maio, em São Paulo. (Diário do Aço)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0131702-professoras-de-ipatinga-e-timoteo-sao-destaque-na-etapa-estadual-do-premio-educador-transformador