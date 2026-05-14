Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Uberlândia aperta cerco contra geradores de lixo

A Prefeitura de Uberlândia publicou decreto que estabelece normas rígidas para os chamados “grandes geradores” de resíduos sólidos. A partir de agora, qualquer estabelecimento que produza mais de 200 litros de lixo por dia deve assumir a responsabilidade total pelo manejo, transporte e destinação final do material. A medida visa priorizar a reciclagem e aliviar o sistema de coleta pública municipal. De acordo com o documento, os grandes geradores precisam elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (O Regionalzão).

Uso de drogas gera multa em BH

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em 2º turno o Projeto que prevê multa de R$ 1,5 mil para pessoas flagradas consumindo ou portando drogas ilícitas em espaços públicos da capital. O texto recebeu 26 votos favoráveis, oito contrários e duas abstenções. Agora, a proposta segue para análise do prefeito Álvaro Damião, que poderá sancionar ou vetar o projeto. A proposta estabelece punição administrativa para quem for flagrado usando ou portando drogas em locais públicos como ruas, avenidas, praças, campos de futebol, entre outros espaços públicos. (Por Dentro de Minas)

PL descarta Professor Mateus Simões

O Partido Liberal decidiu intensificar as articulações com o senador Cleitinho Azevedo visando a disputa pelo governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. A definição ocorreu durante reunião da cúpula nacional da legenda realizada nesta terça-feira, em Brasília. Com a decisão, a possibilidade de composição com o vice-governador Mateus Simões foi descartada pelo partido. A avaliação interna é de que há incompatibilidade política no cenário nacional, uma vez que Simões integra o grupo político do governador Romeu Zema, apontado como possível pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Novo. (Em Tempo)

Itabira recebe Giro Pela Regional

A Fiemg Regional Vale do Aço, em parceria com o Sindimiva, realiza no dia 21 de maio, em Itabira, mais uma edição do Giro pela Regional, iniciativa que tem como objetivo fortalecer o ambiente de negócios, gerar conexões estratégicas e impulsionar o desenvolvimento da indústria local e regional. O evento acontecerá na Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócios de Itabira – Acita e contará com uma programação voltada a empresários, gestores e profissionais da indústria. (Portal Carlos Souto)

Santa Rita atrai milhares de devotos

O Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia (MG), inicia neste dia 13 de maio a quarta edição da Novena e Festa em honra à sua padroeira, conhecida mundialmente como a “Santa das Causas Impossíveis”. Inaugurado em maio de 2022 e detentor do título de maior santuário do mundo dedicado à santa, o local se consolidou como um dos epicentros da fé católica no Brasil, atraindo peregrinos de todos os estados. Este ano, as celebrações seguem o lema “Peregrinos no tempo e em comunhão com a Igreja do céu”, inspirado nas diretrizes do Sínodo dos Bispos. (Observo)

Usipa terá Encontro de Negócios

A força da indústria nacional e internacional já tem presença confirmada no 19º Encontro de Negócios da Expo Usipa. Reconhecido como um dos principais ambientes de conexão empresarial do setor industrial em Minas Gerais e do país, o encontro reunirá grandes empresas âncoras que movimentam importantes cadeias produtivas do país e ampliam as oportunidades de networking, parcerias estratégicas e geração de negócios durante a feira. Entre as empresas âncoras confirmadas para esta edição estão a Aperam, ArcelorMittal, Bemisa, Braskem, Cenibra, CSN, Ferroeste, Jaguar Mining, Ternium, Usiminas, Vale, Vallourec e VLI. (Portal Silmara de Freitas)

Sul de Minas registra primeira geada do ano

Com temperaturas abaixo de zero, o Sul de Minas registrou na manhã de terça-feira (12) a primeira geada do outono. O fenômeno foi mais intenso na região da Serra da Mantiqueira, onde os termômetros marcaram valores próximos ou abaixo de zero grau. A menor temperatura foi registrada em Delfim Moreira, município vizinho a Itajubá, que atingiu -3,1°C. Ainda na região serrana, Monte Verde e Camanducaia registraram 0,1°C, enquanto Maria da Fé, também próxima a Itajubá, anotou 2,2°C. A onda de frio chegou de forma definitiva ao outono no Sul de Minas, afetando também cidades de menor altitude. (O Debate)