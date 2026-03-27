Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Cervejaria atinge primeiro milhão de hectolitros

O Grupo Heineken alcançou a marca de 1 milhão de hectolitros produzidos em sua cervejaria localizada na cidade de Passos, apenas quatro meses após sua inauguração. O volume, equivalente a aproximadamente 300 milhões de latas de cerveja, traduz a eficiência operacional da planta, que segue em ritmo de crescimento gradual até atingir a capacidade plena de 5 milhões de hectolitros/ano. (Observo)

TCE bloqueia bens de prefeito

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais determinou, em decisão liminar, o bloqueio de bens do prefeito de Governador Valadares, Sandro Lúcio Fonseca (PL), e da secretária municipal de Educação, Nair Freitas, no valor de até R$ 908 mil. A medida, com duração inicial de um ano, busca garantir o ressarcimento de possíveis prejuízos aos cofres públicos. A decisão foi proferida pelo conselheiro em exercício Licurgo Mourão, relator da Representação nº 1.196.195, que apura indícios de irregularidades no contrato firmado entre a Prefeitura e o consórcio Ciminas para a prestação de transporte escolar no município. (Diário do Rio Doce)

Ipatinga terá posto de coleta

A Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga segue avançando na implantação do posto avançado de coleta externa de sangue da Hemominas. A estrutura está sendo instalada em imóvel já locado pelo município, anexo ao Hospital Municipal de Ipatinga, no bairro Cidade Nobre, o que facilitará a logística entre a coleta e a agência transfusional da unidade. A iniciativa representa um avanço importante para toda a região, já que, atualmente, o município precisa disponibilizar transporte para que doadores se desloquem até Governador Valadares para realizar a doação de sangue. (Portal Carlos Souto)

Seminário Agro 360 reúne produtores

Produtores, técnicos e lideranças do setor do agronegócio participaram, na sexta-feira (20), do Seminário Fenac-TO Agro 360, realizado no Parque de Exposições de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. O evento foi promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Teófilo Otoni, em parceria com a CDL, Sicoob Credivale e apoio do Sistema Faemg Senar, e reuniu um grande público para discutir os desafios e oportunidades do agro na região. A programação contou com palestras técnicas de representantes do Sistema Faemg Senar. (Diário Tribuna)

BH no programa de ônibus elétricos

Belo Horizonte foi escolhida para participar do Programa Mutirão Brasil, iniciativa das redes C40 Cities e Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, voltada ao apoio de projetos de ação climática. O anúncio foi feito durante reunião da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, em Curitiba. O projeto apresentado pelo prefeito Álvaro Damião, que prevê assessoria técnica para implantação da infraestrutura de recarga de ônibus elétricos, foi destaque entre mais de 150 propostas em todo o país. (Balcão News)

Procon aplica R$ 636 mil em multas

O Procon de Juiz de Fora aplicou novas multas a seis postos de combustíveis em Juiz de Fora. Somadas todas as penalidades, os estabelecimentos devem mais de R$ 636 mil. Na última segunda-feira, o órgão fiscalizador já havia multado em R$ 55.542,09 um posto localizado na Avenida Brasil. Segundo o Procon, as autuações recentes aconteceram em função de violações ao artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que veda a elevação de preços sem motivação objetiva e comprovada. (Tribuna de Minas)

Feira oferece mais de 300 empregos

A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semde), promove, no dia 28 de março (sábado), a primeira edição do ano da Feira da Empregabilidade. O evento acontece das 9h às 12h, em um local de fácil acesso para toda a população: o Terminal Rodoviário de Divinópolis. Até o momento, a feira conta com a participação confirmada de 18 grandes empresas, oferecendo mais de 300 oportunidades de trabalho imediatas. Participarão do evento instituições como Senac, Acid e CDL, além das faculdades Una e Anhanguera. (Portal G37)