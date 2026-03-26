Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

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Vereadores de Além Paraíba criam auxílio

A Câmara Municipal de Além Paraíba aprovou, na reunião do dia 9 de março de 2026, o Projeto de Resolução que institui um auxílio-alimentação mensal de R$ 600 para os próprios vereadores — medida que gerou forte repercussão negativa na cidade por ser vista como legislação em causa própria. O benefício, considerado como um “penduricalho”, será somado ao subsídio já recebido pelos parlamentares- mais de R$ 7,3 mil mensais. Além disso, os vereadores já contam com estrutura de gabinete, assessores, e diárias de viagem que podem chegar a R$ 1.050, além de passagens e outras despesas. (Agora Jornais)

Leilões do Triângulo revelam crise do leite

Leilões no Triângulo Mineiro registraram um aumento no número de matrizes para comercialização. Desde o início do ano, os eventos semanais promovidos para compra e venda de gado têm apresentado mais matrizes, chegando a 25% do total de animais disponíveis. Segundo o presidente do Núcleo dos SPRs do Triângulo e Alto Paranaíba, Osny Zago, o perfil dos animais tem mudado. “Era comum ter de 5% a 10% de matrizes, mas eram animais em fase final de produção e que iriam para o descarte. Hoje, estamos vendo vacas que ainda ficariam de 2 a 3 anos em processo de lactação sendo comercializadas”, afirmou. (Jornal de Patrocínio)

Montes Claros avança no passe livre

A Câmara Municipal de Montes Claros aprovou, durante sessão ordinária realizada nesta terça-feira (24), um conjunto de propostas com impacto direto na educação e no cotidiano da população. Entre os destaques, está a aprovação do Projeto de Lei nº 50/2026, que torna permanente o Programa Passe Livre Estudantil no município, garantindo a gratuidade no transporte coletivo urbano para estudantes de forma definitiva. (Gazeta Norte Mineira)

Hospital inaugura usina fotovoltaica

Foi inaugurada oficialmente a usina fotovoltaica para geração de energia elétrica para o Hospital “Manoel Gonçalves,” de Itaúna, que entrou em funcionamento no início deste ano. O ato de registro do início de funcionamento da unidade foi simples, com poucas presenças. Conforme as expectativas da direção da Casa de Caridade “Manoel Gonçalves”, a usina vai gerar economia mensal de cerca de R$ 70 mil para os cofres da entidade. Assim, anualmente, a expectativa é de que seja alcançada uma economia de cerca de R$ 840 mil. (Folha do Povo)

Abertura de MEIs em Uberlândia cresce

A cidade de Uberlândia registrou forte crescimento na abertura de Microempreendedor Individual (MEI) nos últimos anos. Dados do Sebrae Minas mostram que o número de novos CNPJs passou de 17.501 em 2023, para 19.517 em 2024 e 23.706 em 2025, um aumento de 6.205 novas empresas (35,4%) em dois anos. O crescimento reforça a consolidação do empreendedorismo individual como uma das principais portas de entrada para novos negócios na economia local. O setor de Serviços concentra a maior parte das novas formalizações. (Diário de Uberlândia)

Ipatinga sedia 1º Fórum de Saneamento

A cidade de Ipatinga será sede, no próximo dia 30 de março, do 1º Fórum de Saneamento da Bacia do Rio Doce. Promovido pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Ambiental de Minas Gerais, o evento reunirá gestores públicos, especialistas, instituições acadêmicas e órgãos reguladores para discutir os principais desafios e caminhos para a universalização do saneamento na região. (Portal Silmara de Freitas)

Araguari inaugura Centro da Pessoa Idosa

A Prefeitura de Araguari, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, inaugurou o Centro de Convivência da Pessoa Idosa, um importante equipamento público voltado ao fortalecimento das políticas destinadas à população idosa do município. Durante o evento, o prefeito destacou a importância do novo espaço para o município. (Gazeta do Triângulo)