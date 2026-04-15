Janaúba tem maior evento da fruticultura do País

Foto: Abanorte

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Janaúba tem maior evento da fruticultura do País

Janaúba se transforma na capital brasileira da produção de frutas ao sediar a 5ª edição do Abanorte Fruit Connections. Com o mote “A Origem do Futuro – do Norte de Minas para o Mundo”, o fórum projeta reunir cerca de 600 participantes no Parque de Exposições da cidade integrar tecnologia, sustentabilidade e novas conexões de mercado para fortalecer a fruticultura irrigada. A Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas (Abanorte), organizadora da iniciativa, destaca que o encontro é um espaço de convergência para produtores, investidores e pesquisadores. (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/janauba-promove-maior-evento-da-fruticultura-do-pais/

Consórcio vence leilão para construção de ponte

O Governo de Minas realizou, nesta terça-feira (14), na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, o leilão para a concessão destinada à implantação, gestão, operação e manutenção de uma ponte que vai ligar os municípios de Cássia e Delfinópolis, no reservatório da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes. O vencedor foi o Consórcio Ponte Delfinópolis. Com 1.280 metros de extensão, a estrutura vai encerrar décadas de distanciamento entre as duas cidades e o contrato de concessão terá prazo de 30 anos, com investimentos estimados em R$ 221,4 milhões. (Observo)

https://www.observo.com.br/consorcio-vence-leilao-para-construcao-de-ponte-entre-cassia-e-delfinopolis

TRE-MG elege novo presidente

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais elegeu, ontem, segunda-feira (13), o desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga como novo presidente da Corte para o biênio que vai até junho de 2027. Ele será responsável por conduzir o tribunal durante o período eleitoral deste ano no estado. O magistrado substitui Júlio César Lorens, que encerra o mandato em junho. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/04/13/tre-mg-elege-novo-presidente-para-o-bienio-ate-2027/

Uberaba garante R$ 20 milhões para a saúde

O vice-prefeito de Uberaba, Mauricinho de Sá, e a prefeita Elisa Araújo participaram de agenda em Brasília nesta terça-feira (14), acompanhados por vereadores e secretários municipais. Durante a visita, foi anunciado o repasse de R$ 20 milhões destinados à área da saúde do município. Segundo a administração municipal, o investimento também será utilizado para reduzir a fila eletrônica, ampliando o acesso a consultas, exames e procedimentos. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/politica/uberaba-garante-r-20-milh-es-para-a-saude-em-agenda-em-brasilia-1.613901

Codevasf pode se expandir em Minas

O desenvolvimento regional do Vale do Aço e do Leste Mineiro ganhará um novo capítulo nesta quinta-feira, 16 de abril. O Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço, Marcos Antônio Marques, convida prefeitos, vereadores e lideranças civis para a Reunião de Apresentação do Relatório do Projeto de Lei que propõe a expansão da área de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). O encontro, marcado para as 18h30 na Câmara Municipal de Ipatinga. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/63089/vale-do-aco-e-leste-mineiro-discutem-ampliacao-da-area-de-atuacao-da-codevasf-em-reuniao-estrategica

Poços é destaque no Delta Forum

Poços de Caldas marcou presença no Delta Forum, maior evento de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, realizado em Belo Horizonte e promovido pelo Sebrae. Representando o município, participaram o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Martins, e José Antônio Porto, da Divisão de Fomento à Indústria e ao Comércio. Durante o evento, Poços de Caldas recebeu uma placa de homenagem em reconhecimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido na área de crescimento econômico, inovação e fortalecimento do ambiente de negócios. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/04/15/pocos-de-caldas-e-destaque-no-delta-forum-em-belo-horizonte/

Formiga tem dia de campo

O 7º Dia de Campo do Unifor-MG foi realizado com sucesso no sábado, dia 11, na Fazenda Laboratório da instituição. O evento, com entrada gratuita, reuniu um grande público e incentivou a solidariedade, com a doação de alimentos pelos visitantes. Conforme o Unifor-MG, a iniciativa contou com uma programação diversificada, envolvendo atividades técnicas, ambientais e culturais, reforçando o papel da extensão universitária e promovendo a aproximação entre a instituição e a comunidade. (O Pergaminho)

https://www.opergaminho.com.br/7o-dia-de-campo-e-realizado-com-sucesso-em-formiga