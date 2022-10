COLUNA ABRINDO O JOGO Regional LCD: Só jogão!

Depois de dois anos sem ter bola rolando no Campeonato amador mais importante, tradicional e charmoso da região, chegou a hora dos quatro semifinalistas entrarem em campo em busca da vaga para a grande decisão. A expectativa é grande porque ao longo do certame os times foram se reforçando e chegam “voando” a semifinal.

A.E.Piedade x Limoeiro

O ótimo estádio municipal de Piedade recebe o jogo de ida entre os donos da casa e o Limoeiro. Sem dúvida será um jogaço. O time de Piedade que estreou sendo goleado pelo Santa Bárbara na primeira rodada, se fortaleceu, ganhou entrosamento e eliminou o atual campeão São Judas com duas vitórias.

O tradicional Limão Doido campeão em 2015, volta ao Regional com um elenco forte, experimente, sob o comando do campeoníssimo Beto Corrêa. A estreia com empate diante do Fluminense foi só um susto. Camisa pesada e craques em campo não faltarão em campo nesse confronto.

Sevale x Santa Bárbara

Longe dos campeonatos regionais desde a época que eram chamados de “Campeonato da Cidade”, o tradicionalíssimo Sevale de Vargem Alegre começou o certame perdendo em casa para o São Judas. Porém, diretoria agiram rápido, reforçaram o elenco, trouxe a torcida para campo e colocou em campo todo o peso de um time tricampeão. Nas quartas de finais, eliminou o fortíssimo Juping vencendo os dois jogos.

O Santa Barbara iniciou o Regional exibindo o mesmo elenco campeão da Copa do Café. Na estreia, goleou o Piedade e mostrou que veio para conquistar o título que escapou nos pênaltis em 2019. Elenco forte, comandado pelo técnico Dedel, treinador mais vitorioso nos últimos anos, uma diretoria organizada e uma torcida impressionante que carrega o time e é carregada por ele, o Tubarão fez a melhor campanha até aqui com 100% de aproveitamento. Acho que ninguém duvida que serão dois jogaços. Jogos às 10h deste domingo (9).