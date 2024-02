COLUNA ABRINDO O JOGO

João é puro talento

Cada vez que vejo um talento como o garoto João Victor se destacando, fico numa felicidade sem tamanho. Afinal, é um garoto realizando sonhos, que são seus, de toda família e muitos outros jovens. Ninguém alcança o sucesso sozinho, é preciso de toda uma rede de apoio e proteção. João Victor tem na família tudo isso. Seu talento, dedicação aos treinos, lapidado pelo excepcional técnico Gilson Bispo, tem levado o atleta a conquistar títulos, e se destacar individualmente.

Como desportista, fico enormemente orgulhoso. Afinal, Caratinga sempre foi um celeiro de talentos no voleibol. Tivemos várias gerações vitoriosas onde se destacaram nomes como: Clayton Rocha, Jaime, Vagner, Pedrão, João Filipe, Romário, Lelo, Rodrigo e tantos outros. Agora chegou a vez da geração João Victor.

João no Sada Cruzeiro

No momento, João apresenta alguns títulos pelos times que joga como: ACIC, Usipa (Ipatinga), Esporte Clube Olympico (Belo Horizonte), Clube Caratinga e Escola Estadual Princesa Isabel, dentro dessas equipes ele vem sempre se destacando, onde ele conseguiu uma chance para fazer uma seletiva no Sada Cruzeiro e com empenho e dedicação ele foi aprovado, nesse novo projeto, irá disputar muito mais campeonatos, podendo alçar voos mais altos e ser visto e reconhecido não só no cenário regional e sim em todo Brasil. Como sempre digo, esporte transforma e salva vidas, porém, pra isso é preciso que haja investimento para que outros talentos como João também tenham oportunidade de brilhar. Aliás, existem leis de incentivo que qualquer empresário com interesse pode apoiar

Seleção “decepção” olímpica

Talento não falta a nova geração de jogadores da nossa seleção brasileira de futebol que está tentando uma vaga para os Jogos Olímpicos em Paris. Porém, o time não fez até o momento nenhuma partida convincente no pré-olímpico. Na minha humilde opinião, Ramon Menezes não é o nome ideal para comandar esse time. Não se vê uma única jogada trabalhada, um esboço de ideia de jogo. Tudo depende do talento individual, principalmente de Endrik.

