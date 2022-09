COLUNA ABRINDO O JOGO

Dedel e Zé Manoel: Encontro de gerações

Este final de semana estive em Santa Bárbara do Leste acompanhando o jogaço entre Tubarão x Juping. Além do espetáculo da torcida da casa que irei abordar mais abaixo, além de dois elencos recheados de grandes jogadores, outro fator que me chamou atenção foi nos bancos. Um duelo de gerações que só o futebol é capaz de proporcionar. Dedel, 41 anos, técnico do Santa Bárbara x Zé Manoel, 69 anos, comandante do Juping. Enquanto o jovem treinador do Tubarão, atualmente é o mais vencedor do nosso futebol regional nos últimos quatro anos, com títulos do certame da LCD, Distrital, Copa do Café, e em outros torneios, Zé Manoel construiu uma história gigantesca dirigindo o SEVALE de Vargem Alegre nos anos 90 com várias conquistas não só em nossa região, como no Vale do Aço. O Campeonato Regional 2022 além de trazer de volta o prazer de ir aos estádios, trouxe também o orgulho de poder contar com gerações tão distantes no tempo, dividindo a beira do campo no mesmo campeonato. A diferença de idade entre eles, significa pouco diante da disposição em continuar fazendo história e mantendo vivo nosso futebol que promove o campeonato mais importante, tradicional e charmoso do interior.

O torcedor é a principal razão de ser do futebol. Tudo é pensado e feito pra ele. Por isso, quando temos a oportunidade de ver uma torcida com tamanha organização e paixão, é preciso exaltá-la. Nosso futebol amador tem algumas torcidas que fazem a diferença: Associação de Bom Jesus do Galho e Esplanada sempre dão show e jogam junto com seus times onde quer que seja. Mas, nos últimos anos, até pelos resultados obtidos em campo, fruto de muita organização fora dele, a torcida do Tubarão tem dado um show à parte. Para quem gosta de futebol amador, é muito gostoso chegar a cidade e vê-la vestida de azul e branco. Num jogo com a equipe já classificada, novamente estiveram presente cantando e vibrando o tempo todo. Viva nosso futebol!

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com