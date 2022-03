Circuito Mineiro de Vôlei de Praia supera expectativas em Inhapim

INHAPIM – Nos últimos dias 18, 19 e 20, a Prefeitura de Inhapim, através da Secretaria Municipal de Esportes em parceria com as secretarias de Educação e Cultura, Saúde e a Federação Mineira de Vôlei (FMV), realizou na Praça de Esportes “João Felisberto Pereira’ a abertura dos jogos do Circuito Mineiro AR-4 de Vôlei de Praia.

Os Circuitos AR-4 de Voleibol são competições oficiais da Regional Vale do Aço e Leste de Minas Gerais, com a chancela da Federação Mineira de Voleibol (FMV). A AR-4 (Assessoria Regional 4) faz parte da divisão do Estado de Minas Gerais feita pela FMV como parte da estratégia de popularização do voleibol no estado.

Durante os dias de competição, os integrantes do projeto social “Baruibão” liderado pelo Departamento Municipal de Cultura estiveram presentes nas dependências da Praça de Esportes “João Felisberto Pereira” para acolher e recepcionar os atletas que participaram das competições.

A COMPETIÇÃO

18 atletas competiram na modalidade sub-19 feminino, com o seguinte resultado:

1º lugar: Sarah Luiza e Samira Maria (Betim)

2º lugar: Yasmin e Bianca (Belo Horizonte)

3º lugar: Kailany Fernanda e Raissyelen Marcelina (Rio Piracicaba)

24 atletas competiram na modalidade sub-19 masculino, assim classificados:

1º lugar: Vinícius Eduardo e Kauan (Nova Serrana/ Juatuba)

2º lugar: Luiz Guilherme e Pedro Bernardo (Muriaé)

3º lugar: Tallyson Vieira e Gustavo Rodrigues (Ipanema)

4º lugar: Miguel Henrique e Nícolas Wagner (Ipanema)

Já na modalidade “misto” onde competem casais, 20 atletas participaram do evento ficando assim o resultado:

1º lugar: Marcos Fernandes e Fernanda Coutinho (Governador Valadares/ Vitória-ES)

2º lugar: Graciene Lacerda e Elderleno (Lagoa da Prata/Caratinga)

3º lugar: Elizângela Carla e Rangel Matos (Caratinga)

4º lugar: Marise e Daniel Cristiano (Inhapim/ Ipatinga)

Na categoria adulto masculino participaram do evento 20 atletas, com o seguinte resultado:

1º lugar: João Vitor e Maurício Mota (Betim/ Belo Horizonte)

2º lugar: Marcos Fernandes e Clemar (Governador Valadares)

3º lugar: Vinícius Eduardo e Kauan (Nova Serrana/ Betim)

4º lugar: Netinho e José Roberto (Governador Valadares)

Na modalidade adulto feminino competiram 16 atletas, com o seguinte resultado:

1º lugar: Fernanda Raposo e Carolina Cypreste (Vitória-ES)

2º lugar: Sarah Luiza e Samira Maria (Betim-MG)

3º lugar: Bárbara Costa e Jéssica Emanuelle (Belo Horizonte/Betim)

4º lugar: Jayane e Jaciara (Rio Piracicaba)

Com os jogos sendo realizados em duas excelentes quadras, de forma simultânea, foram realizadas 49 partidas de vôlei de praia em 3 dias de competição.

Levando em consideração atletas, comissões técnicas, equipes das secretarias municipais de Inhapim e equipe de arbitragem aproximadamente 180 pessoas estiveram envolvidas na realização do evento; “Na abertura dos jogos aqui na Praça de Esportes “João Felisberto Pereira” em Inhapim, tivemos duplas de diversas regiões de Minas Gerais, o que nos deixou muito feliz. Atletas de Caratinga, Ipatinga, Manhuaçu, Governador Valadares, Betim, Coronel Fabriciano, Belo Horizonte, Rio Piracicaba, Lagoa da Prata, Inhapim, Ipanema, Muriaé, Juatuba, Nova Serrana e de Vitória no Estado do Espírito Santo, se revezam em competições eletrizantes”, pontuou Thomás Mendes – presidente da Federação Mineira de Voleibol.

Já o coordenador regional da Assessoria Regional 4 (AR) Daniel Cristiano Souza, as expectativas foram superadas, pois mais uma vez a comunidade inhapinhense proporcionou um acolhimento as equipes espetacular, e ficará registrado na história do Circuito Mineiro Regional de Vôlei de Praia. “A estrutura da Praça de Esportes “João Felisberto Pereira” em Inhapim é fantástica, contando com duas excelentes quadras de vôlei de praia, não deixando a desejar em nada para os municípios do litoral brasileiro. Não posso deixar de registrar meus agradecimentos ao prefeito Marcinho, ao vice-prefeito Sandro Adriano e ao secretário de esportes Jean José Siqueira pela parceria e disponibilidade em trazer para Inhapim um evento de tamanha importância esportiva”.

Para o secretário Jean José Siqueira, a parceria entre a secretaria de esportes, saúde e a pasta de educação e cultura foram primordiais para o sucesso do evento; “Gostaria de agradecer primeiramente à Deus pelo sucesso de mais uma edição do Circuito Mineiro de Vôlei de Praia em Inhapim, agradecer também a secretária de educação Carla Ervilha pela cessão da Escola Municipal “Dr. Alípio Fernandes” como dormitório para as equipes participantes da competição, agradecer a diretora de cultura Teresinha Ribeiro Martins pela disponibilidade em ofertar os grupos musicais que abrilhantaram nosso Circuito de Vôlei de Praia, tendo como atração cultural as participações do cantor Léo Cevidanes na noite de sábado, e na manhã de domingo, a participação de Wallace Frank e amigos. Faz necessário também, agradecer a equipe da secretaria de saúde de nosso município pela ambulância e profissionais técnicos presentes durante todo o evento. De modo especial, agradecer aos solícitos servidores da secretaria de esportes pela brilhante atuação, enfim, agradecer a todos aqueles que de maneira direta ou indireta contribuíram para a realização deste evento”.

Acompanhado de sua esposa Érica Barbosa e de parte do secretariado e do vice-prefeito Sandro Adriano, o prefeito Marcinho esteve presente na competição para acompanhar a realização dos jogos e fazer a entrega das medalhas aos vencedores; “Com as bênçãos de Deus encerramos mais um evento esportivo em nossa cidade de Inhapim com a ilustre presença do presidente da Federação Mineira de Volibol, senhor Tomás Tavares, que enalteceu nossa Praça de Esportes e principalmente, nossa iniciativa de apoiar e realizar mais este grande evento. Nossos parabéns a toda nossa equipe da Secretaria de Esportes na pessoa do secretário Jean José Siqueira” e foi além, “para cada elogio e agradecimento que recebíamos dos atletas e visitantes pela estrutura e receptividade, lembrávamos de cada servidor que contribuiu para a reforma e revitalização de nossa praça de esportes”, finalizou.

