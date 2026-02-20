Por que o mercado da saúde enfrenta alta demanda por técnicos de enfermagem

CARATINGA – Você sabe qual profissional permanece ao lado do paciente durante grande parte do cuidado em saúde? O técnico de enfermagem é peça-chave no funcionamento de hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde e serviços de urgência e emergência, atuando como braço direito do enfermeiro na assistência direta ao paciente.

No Brasil e no mundo, a enfermagem é considerada uma das profissões mais importantes da área da saúde. Juntos, enfermeiros, técnicos e auxiliares somam mais de 3 milhões de profissionais, segundo o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

A importância desses profissionais ficou ainda mais evidente durante a pandemia da covid-19, quando a enfermagem esteve na linha de frente do enfrentamento à crise sanitária.

Um setor em crescimento contínuo

No Brasil, a enfermagem é a categoria mais numerosa da área da saúde e responde por 70% da força de trabalho do setor. De acordo com a primeira edição da Demografia da Enfermagem no Brasil 2025, do Ministério da Saúde, o número de enfermeiros cresceu quase 44% entre 2017 e 2022, passando de aproximadamente 1 milhão para 1,5 milhão de postos de trabalho.

O levantamento mostra que os postos de trabalho aumentaram em todos os níveis de atenção à saúde entre 2017 e 2022:

Atenção Primária (atenção básica): de 204 mil para 285 mil postos (39%);

Atenção Secundária (média complexidade): de 171 mil para 238 mil postos (39%);

Atenção terciária (alta complexidade): de 635 mil para quase 900 mil postos (41%).

As mulheres representam cerca de 85% da força de trabalho da enfermagem no país, enquanto o setor público concentra 61,9% dos vínculos profissionais. A projeção é ainda mais expressiva: o estoque de profissionais da categoria deve crescer cerca de 51% até 2030, confirmando um mercado em expansão.

A força da enfermagem no SUS

O estudo também reforça que a enfermagem representa a maior parcela da força de trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS). Presente em todos os níveis de atenção, da atenção básica aos serviços de alta complexidade, a categoria é essencial para ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde.

Técnicos de enfermagem ganham protagonismo

Dentro desse crescimento, chama atenção o aumento da participação dos técnicos de enfermagem nas equipes multiprofissionais. Esse grupo vem sendo cada vez mais valorizado e ampliado no total dos postos de trabalho em diferentes níveis de atenção entre 2017 e 2022.

Atenção Primária: passou de 39% em 2017 para 50% em 2022;

Atenção Secundária: de 52% para 58%;

Atenção Terciária: de 52% para 60%.

Por que a demanda é tão alta?

A alta demanda por técnicos de enfermagem se deve a uma combinação de fatores demográficos, sociais e estruturais.

O envelhecimento da população brasileira é um dos principais deles: entre os idosos, 52% apresentam duas ou mais condições crônicas, o que aumenta a necessidade de cuidados contínuos, internações frequentes e acompanhamento diário.

Outro fator é a expansão dos serviços de saúde, como hospitais, clínicas, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), atenção básica, home care e instituições de longa permanência. Além da alta rotatividade da área, marcada por jornadas extensas e múltiplos vínculos de trabalho.

Dentro das equipes multidisciplinares, o técnico de enfermagem atua como elo entre o paciente, a família e a equipe multiprofissional. É esse profissional que realiza o monitoramento contínuo, executa cuidados básicos e contribui diretamente para a segurança do paciente, prevenindo infecções e promovendo um cuidado mais humano e seguro.

Técnico de Enfermagem da Líber: matrículas abertas

Com mais de 35 anos de atuação, o Curso Técnico de Enfermagem da Escola Líber é reconhecido no mercado local da saúde pela qualidade da formação e alta empregabilidade dos egressos. Ao longo de sua trajetória, já formou milhares de profissionais que hoje atuam em diferentes níveis de atenção à saúde.

Voltado para uma formação humanizada, ética e prática, o curso tem duração média de dois anos e oferece grade curricular objetiva, professores qualificados, aulas teóricas e práticas, laboratórios adequados e estágio obrigatório, garantindo vivência real da profissão.

As matrículas já estão abertas. Os interessados podem se inscrever pelo site escolaliber.doctum.edu.br/enfermagem ou obter mais informações pelo WhatsApp (33) 99985-0598.