“Dayvid da Academia” pede exoneração da Superintendência de Cultura e Esporte

O prefeito de Caratinga, Giovanni Corrêa da Silva, publicou nesta quinta-feira (19) o Decreto Executivo nº 056/2026, que dispõe sobre a exoneração, a pedido, do Superintendente de Cultura e Esporte do município. Conforme o decreto, deixa o cargo de provimento em comissão, símbolo CC-4, Dayvid Tionas da Silva, o conhecido “Dayvid da Academia”. Ele estava à frente da Superintendência de Cultura e Esporte, pasta responsável por coordenar políticas públicas voltadas à promoção de eventos culturais e ao incentivo à prática esportiva no município. O documento estabelece que a exoneração entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Até o momento, a Prefeitura não informou quem assumirá a função, seja de forma interina ou definitiva.