Clube de Leitura na Casa Ziraldo de Cultura com três dias de programação

CARATINGA– O tradicional Clube de Leitura promovido por Gilson da Costa Esmael, o Jipão, já tem data marcada para a edição 2026. O evento acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro, das 8h às 17h, na Casa Ziraldo de Cultura, no Centro de Caratinga.
Neste ano, o projeto chega com novidades importantes, começando pela mudança de local. Segundo o organizador, a alteração busca oferecer mais conforto e melhor estrutura aos participantes. “A primeira mudança é que o Clube estará acontecendo na Casa Ziraldo de Cultura, porque antes a gente fazia na Praça Dom Pedro II e às vezes tinha sol, chuva, às vezes atrapalhava o processo”.
Além do novo espaço, o evento também foi ampliado. Diferente das edições anteriores, que aconteciam apenas no sábado pela manhã, o Clube de Leitura agora será realizado durante três dias consecutivos. “A segunda mudança é que ao invés de ser apenas no sábado pela manhã, nós estaremos realizando três dias. Será nesta quarta dia 25, quinta dia 26 e na sexta-feira dia 27”.
Durante os três dias, o público poderá doar, trocar ou receber livros gratuitamente. A iniciativa busca incentivar o hábito da leitura no município, promovendo o acesso democrático à literatura. “Se você tem algum livro na sua casa e queira doar para o Clube de Leitura, estaremos lá à disposição. Se você quiser trocar algum livro também, nós teremos vários livros de vários autores brasileiros e vários escritores internacionais”.
Mesmo quem não tiver livros para troca poderá participar. “E se você também não tiver nenhum livro para doar, para trocar, pode passar na Casa Ziraldo que eu estarei doando um livro para você, tá bom?”.
Jipão reforça ainda a importância da divulgação para ampliar o alcance do projeto. “Ajudem a compartilhar essa informação para que possa chegar a mais pessoas que são adeptos à leitura, para que a gente possa fazer, no ano de 2026, mais leitores e leitoras em nosso município. Então, ajude a divulgar esse vídeo para que a gente possa ter um evento com maior sucesso”.