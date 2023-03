Chuva de gols no Regional da garotada

CARATINGA – A terceira rodada do Campeonato Regional sub 15 e 17 da Liga Caratinguense de Desportos mostrou que a competição está cada vez mais empolgante. A expectativa de grandes jogos está sendo superada a cada rodada. Nível técnico alto, bons jogos e trabalhos que já estão apresentando bons resultados. A rodada foi de recorde de bola nas redes. Foram 14 gols marcados na categoria sub 15, e 18 pela molecada do sub 17. A média superou cinco gols por jogo e fez aumentar a expectativa para a sequência do Campeonato.