Centro Cultural e Histórico de Inhapim sedia roda de conversa com monsenhor Raul

INHAPIM- Nesta última quarta-feira (17), o Centro Cultural e Histórico de Inhapim (Museu Casa do Bentoca) sediou um evento dentro da programação da Semana Nacional dos Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).

A ação, elaborada pela Fundação Maria José Motta, foi no formato de uma roda de conversa entre alunos dos 1º, 2º e 3º anos da Escola Estadual Alberto Azevedo e monsenhor Raul Motta de Oliveira.

“Os alunos cursam a disciplina “Patrimônio Cultural” e a visita à Casa do Bentoca serviu exatamente para reforçar a consciência que se deve ter, quanto ao conhecimento e a preservação da identidade da comunidade local. O evento acabou se transformando num bate-papo descontraído sobre a vida pessoal de monsenhor Raul e as origens do Museu Casa do Bentoca, perpassadas pelas histórias e “causos” sobre a cidade de Inhapim”, destacaram os organizadores.

Monsenhor Raul Motta, fundador e idealizador da Casa do Bentoca, esteve acompanhado do professor Aloysius Gentil, membro da diretoria da Fundação; da sua irmã Rosário Motta, do diretor da Escola Estadual Alberto Azevedo, Cláudio Geraldo; Esther, professora de História da Escola Estadual Alberto Azevedo; Teresinha Martins, da Secretária de Cultura e Turismo; Penha Faria, supervisora da Secretaria de Cultura; Lyzandro Cardoso, supervisor da Secretaria de Cultura; Sônia Alves, membro da diretoria da Fundação e Leila, funcionária do Museu.

“Não deixe de visitar o Museu Casa do Bentoca. Aberto às visitações de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Uma realização da Fundação Maria José Motta. em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Inhapim”, finalizam.

*Texto com a colaboração de Aloysius Gentil Gonçalves