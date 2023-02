ASSOCIAÇÃO PIEDADE ESPORTE CLUBE

Mais de 200 crianças e adolescentes participam da escolinha de futebol do Cristiano e ganham uniforme

PIEDADE DE CARATINGA – Há dez anos, Cristiano Honório da Silva, treinador, que também é vereador, criou um projeto na cidade, onde treina crianças e adolescentes de cinco a 17 anos para jogarem futebol na quadra e no campo, sem qualquer custo.

Cristiano conta que começou a escolinha de futebol com apenas quatro crianças e hoje já são 230. “Moro no bairro São José, então, via a necessidade desse trabalho aqui na cidade que até então não tinha. A gente começou a trazer essas crianças e foi aumentando, hoje eu tenho registradas 180 crianças, e mais outras que não são tão frequentes chegando ao total de 230. Hoje é uma associação que já foi feita a documentação, agora está na parte de registrar, então daqui a pouco estará oficializada, podendo receber sua verba, para trabalhar ainda melhor para essas crianças”, disse.

O treinador ressaltou que sempre gostou da disputa e desde criança tinha o seu time na escola e participava de campeonatos, e agora trabalha com crianças que se tornam atletas que chegam a ser acompanhados por clubes profissionais, além de formar cidadãos de bem. “O principal da gente é estar podendo ajudar os pais a educarem os filhos da melhor forma, ajudando a levá-los para um caminho melhor, para terem um futuro, um trabalho digno, serem homens de verdade, de respeito”, enfatizou Cristiano.

Os treinos acontecem durante toda a semana, na segunda é o time de campeonato na quadra, onde são feitas seleções, na terça é no campo, na quarta com o sub-13, na quinta para todos, e na sexta treinamento para jogos no final de semana.

UNIFORMES

Na noite dessa quinta-feira (16), os atletas da Associação Piedade Esporte Clube, a popular “Escolinha de Futebol do Cristiano”, receberam uniformes do time. “Sempre tive essa vontade de organizar a escolinha, quando os meninos vêm para o treino não têm identificação. Com esse uniforme que a gente conseguiu graças ao deputado Bráulio Braz, que mandou uma emenda de R$ 35 mil, estamos entregando os uniformes e o restante do dinheiro será para compra de materiais utilizados no treinamento”.

CENTRO DE TREINAMENTO

O sonho dos atletas e do treinador Cristiano, agora é o Centro de Treinamento. “Conseguimos uma verba que já está com o prefeito Adolfo Bento para iniciar esse centro de treinamento, ele disse que esse ano começa a obra, o projeto já está pronto, o valor será alto, mas é para ser feito devagar, já estou atrás de mais recursos para ajudar. O prefeito está de braços abertos nos apoiando que é o mais importante, então vamos torcer que saia mesmo o centro de treinamento porque será de grande importância para atender melhor essas crianças”.

PAIS E ATLETAS

Para os pais e para os jogadores de futebol, a escolinha do Cristiano é uma oportunidade ímpar.

A professora Irma Paulino de Almeida, 46 anos, fala a respeito da satisfação ter o filho Joaquim Paulino de Almeida Fernandes, de sete anos, participando do projeto. “O Joaquim está no projeto há dois anos, e por ser muito bom caiu na boca da garotada, as crianças gostaram e hoje em dia é um projeto grande porque propicia às crianças atividade física, prazer, o brincar, desenvolve outras habilidades, aprende a respeitar o próximo, a esperar a sua vez. É um conteúdo até de valores que ele está desenvolvendo enquanto está nessa atividade esportiva na escolinha do Cristiano. Se a gente for olhar o reflexo dessa atividade física na vida das crianças, é o compromisso com o horário, saber que ele tem que chegar na hora certa, saber que tem o tempo dele de realizar essa atividade física, é chegar em casa e contar como foi, relembrar as estratégias que foram usadas, que também é uma contribuição para resolução de problemas dessa criança futuramente, a criança fica feliz e nós os responsáveis também , porque é o momento que a criança poderia estar por aí procurando outros caminhos, e graças a Deus e graças a essa inciativa do Cristiano, elas estão num momento saudável, que é propício para o desenvolvimento delas”, destacou a professora.

O motorista Marcos Geovane da Silva, 42 anos, pai do Marcos Augusto, de nove anos, elogia o trabalho do treinador Cristiano. “O Cristiano já tem um certo tempo nesse projeto, é uma cara que a gente admira, pois trabalha a semana toda e tira um tempinho para fazer esse trabalho com nossos filhos”, agradeceu o motorista.

O cruzeirense Pedro Arthur Campos Matos, 12 anos, faz parte do projeto há mais de três anos e fala do amor pelo futebol e pela escolinha do Cristiano. “Sempre gostei de futebol, na quadra jogo como atacante e no campo como volante. Meu sonho é ser profissional e agora com uniforme a gente fica ainda mais incentivado”, disse o garoto.

O atleticano Arthur Ramos Lima, 12 anos, participa do projeto há um ano, e joga na ala esquerda no futsal e zagueiro no campo. “Quero ser um jogador profissional e a escola do Cristiano ajuda muito”.