Artista plástico Camilo Lucas, cartunista Edra e a escritora Marilene Godinho prestam homenagens ao mestre Ziraldo

Ziraldo – nosso ídolo maior

Nosso querido Ziraldo completa 90 anos. Caratinga se alegra e aplaude entusiasticamente. A data merece louvor porque foi a partir dela que a vida, as obras e o sucesso aconteceram.

Nascido em Caratinga, filho de Dona Zizinha e o Sr. Geraldo. A mãe juntou o seu nome ao nome do pai e deu ao filho o nome de Ziraldo. Nome diferente e bonito que repetimos sempre pra nomear os feitos e a vida de nosso artista.

Em Caratinga viveu sua infância e um pouco da mocidade. Aqui estudou e teve suas primeiras namoradinhas que, na verdade, foram apenas amizades coloridas. Desde cedo já demonstrava seu talento para o desenho, para a invenção de histórias e para liderar brincadeiras. Sempre foi uma presença radiante em tudo que participava. Alegre, piadista, carismático, conquistava amigos e admiradores. Aliás, até hoje esses dotes o acompanham. Nada é mais divertido e agradável do que conversar com ele ou passar alguns momentos a seu lado. Naquele seu tempo de Caratinga, viveu o cotidiano da cidade, inclusive chegou a se confessar com Monsenhor Rocha que nem ouvindo direito os seus pecados, o absolveu dizendo que filho do Sr. Geraldo Alves Pinto não cometia pecados graves. O menino saiu todo renitente.

Ainda jovem, saiu de nossa terra em busca de novas experiências. Com o coração doído, mas cheio de esperança. Contou certa vez que ao deixar Caratinga pensava: “se eu não der certo lá fora, sei para onde voltar. Tenho meu porto seguro”. Sabia que a terra que o viu nascer estaria sempre de braços abertos para recebê-lo.

Foi muito feliz lá fora. Talentoso, trabalhador incansável e com vontade de acertar, colheu um sucesso que o acompanhou pela vida toda. Cartunista, escritor, teatrólogo. Como escritor ganhou o mundo com seus livros que encantaram e encantam todos os leitores. O Flicts- uma obra-prima que nossas palavras não sabem descrever. Só lendo e mergulhando na originalidade do livro. Sentimos a beleza, relemos muitas vezes. Depois, em meio a muitas obras para o público infanto-juvenil, surge o Menino Maluquinho. Deslumbrou crianças e adultos do Brasil e de várias partes do mundo. Traduzido para vários idiomas, recebeu prêmios e elogios.

A Turma do Pererê é outro sucesso de seu talento. História de bichos cujas personagens levam o nome de seus amigos de infância e mocidade.

Faz parte de suas realizações, a fundação do jornal “O Pasquim” que usava de uma irreverência necessária por falar de tudo tendo o humor como ponto alto. À época negra dos governos militares que reprimia a liberdade de expressão, Ziraldo foi preso. Mas uma minha prima, Carmem Quintela, amiga dele, era estilista de alta costura e tinha freguesas de elevado padrão. Uma delas, casada com um general, a pedido de Carmem, conseguiu por meio do marido importante, libertar o Ziraldo.

Sempre desejando o melhor para sua terra, ao ver o coreto de nosso jardim estragado e feio, pediu ao grande arquiteto Oscar Niemeyer que projetasse outro para substituir o antigo. E o novo coreto ficou pronto e até hoje enfeita nossa Praça das Palmeiras.

Tenho uma dívida impagável com nosso ídolo. Ele me deu capa e prefácio para os dois primeiros livros meus. No lançamento do Balão Azul, ele foi o primeiro que chegou e o último a sair da livraria Murinho no Rio de Janeiro onde ocorreu o evento. Para agradecer-lhe, fiz para ele uma grande festa contando sua vida no palco com músicas, bailados e poesias. Depois, quando ele completou 80 anos de vida, promovi um grande desfile com todas as escola de Caratinga. Agnaldo Timóteo abriu o momento com sua voz linda que emocionou o homenageado. No final, ele agradeceu e disse que tinha sido a maior alegria que experimentava em sua vida. Fiquei feliz de proporcionar esse momento que tocou fundo em seu coração. Há algum tempo, Ziraldo sofreu um AVC. Tratou-se e conseguiu se recuperar.Com algumas limitações, mas trabalhando ainda, respondendo a seu temperamento de não parar nunca, pois sempre esteve envolvido em muitos afazeres ao mesmo tempo.

Digo que ele é nosso ídolo maior porque desde sempre seu nome elevou Caratinga e foi motivo de nosso orgulho. Em qualquer lugar que a gente chega e diz ser de Caratinga, terra de Ziraldo, as portas e os sorrisos se abrem para nos receber com a maior facilidade. Ziraldo é querido e admirado em todos os cantos.

Agora, depois de uma vida de 90 anos, depois de ter nos brindado com trabalhos copiosos, admiráveis e fecundos, é hora de agradecer.

Primeiramente, a Deus por nos ter dado uma joia que soube enaltecer nossa cidade e nossa gente. Agradecer ao Ziraldo por sua arte de vários aspectos que enriqueceu o Brasil e o mundo. Agradecer por suas mãos que escreveram maravilhas que conseguiram formar o hábito de leitura em nossas crianças e jovens, e apontaram caminhos e indicaram grandezas a tocar nossa sensibilidade.

Deus continuará o abençoando porque ele não enterrou seus talentos, mas multiplicou-os e os deu a todos.

Que sua vida continue por muitos anos ainda, erguendo valores nas curvas do tempo.

Sua terra o abraça desejando que suas virtudes e a sublimidade de suas lidas teçam a sua felicidade.