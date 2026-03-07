Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

Supermercados de Caeté têm novo horário

Os supermercados de Caeté terão alteração no horário de funcionamento aos domingos e feriados a partir deste fim de semana. Com a mudança, os estabelecimentos poderão abrir apenas até as 14 horas nesses dias. A medida faz parte de novas convenções coletivas de trabalho firmadas em Minas Gerais, que estabelecem regras específicas para o funcionamento do setor. A norma também se aplica a supermercados instalados em shoppings e terá caráter experimental até 31 de outubro deste ano. (Jornal Opinião)

Hospital receberá recursos em Ipatinga

O Governo de Minas anunciou, nesta quinta-feira (5), novos investimentos destinados ao fortalecimento da assistência hospitalar no município. O Estado irá destinar cerca de R$ 9 milhões para a implantação do Hospital Municipal Unidade II. Somente a obra de construção da nova unidade tem investimento estimado em aproximadamente R$ 11 milhões. O projeto prevê a construção de uma nova estrutura com aproximadamente 2.500 metros quadrados de área construída e capacidade para 80 leitos, reforçando a rede pública hospitalar do município. (Portal Silmara de Freitas)

Descarte irregular gera multa

A Prefeitura de Divinópolis sancionou nesta quinta-feira, 5 de março de 2026, uma nova lei que aumenta de forma significativa o valor da multa aplicada a pessoas flagradas jogando lixo em vias públicas do município. A medida altera a legislação municipal anterior e estabelece punições mais rigorosas para quem realizar o descarte irregular de resíduos em ruas, calçadas, praças e demais espaços públicos da cidade. Com a nova regra, o valor da penalidade passa a ser equivalente a 10 Unidades Padrão Fiscal do Município de Divinópolis (UPFMD), o que atualmente corresponde a R$ 1.110,70. O valor da multa poderá ser dobrado caso o infrator volte a cometer a mesma infração. (Portal G37)

Servidor aceita proposta em Poços

A proposta de reajuste apresentada pela Prefeitura de Poços de Caldas foi aprovada pelos servidores públicos municipais em assembleia realizada nesta quinta-feira (5), no Espaço Cultural da Urca. A decisão confirma a aceitação do Acordo Coletivo de Trabalho 2026/2027, após o processo de negociação entre o Sindicato da categoria e a administração municipal. O acordo prevê reajuste salarial de 4,5% para os servidores, sendo 4,26% referentes à reposição da inflação e 0,24% de ganho real. Também foi aprovado o aumento do vale-alimentação, que passa de R$ 780 para R$ 850. (Jornal Mantiqueira)

IF Sul de Minas abre 526 vagas

O Instituto Federal do Sul de Minas abre inscrições para 526 vagas remanescentes do Vestibular 2026/1º semestre. São cursos superiores e técnicos subsequentes, gratuitos e de ampla concorrência, em campis de toda a região. São 419 vagas em cursos superiores. O candidato pode escolher entre as opções nos campi Inconfidentes ou Pouso alegre, além de Carmo de Minas, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas e Três Corações. A inscrição para os cursos superiores encerra em 10 de março e para os técnicos subsequentes vai até 18 de março. (Terra do Mandu)

Formiga terá vacinação domiciliar

A Câmara de Formiga aprovou, em reunião realizada na última segunda-feira, 2 de março, o Projeto de Lei 217/2026, que institui a vacinação domiciliar para grupos específicos com necessidades especiais de saúde. De acordo com o Legislativo municipal, o objetivo central é oferecer um serviço de imunização acessível e adaptado, garantindo que o processo seja digno e humanizado. A lei contempla pessoas residentes em Formiga diagnosticadas com: Transtorno do Espectro Autista (TEA), Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e Fibromialgia crônica. (O Pergaminho)

Programa doa leite no Norte

O Programa Leite para Primeira Infância (PLPI) já distribuiu mais de 1,2 milhão de litros de leite para famílias das regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais. A iniciativa do Governo de Minas já atende cerca de 20 mil famílias, em 98 municípios das duas regiões e que, nessa terça-feira (3/3), foi expandida para mais nove municípios da Região metropolitana de Belo Horizonte. O programa se consolidou como uma das mais importantes ações de segurança alimentar e nutricional do estado, destinado a mães solo em situação de vulnerabilidade econômica e social, com filhos entre 2 e 6 anos, que recebem 3 litros de leite por criança a cada semana. (Gazeta Norte Mineira)