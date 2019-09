A gratidão é a nota mais doce do coração humano. E essa doçura aflora em mim quando recebo um bem, um carinho vindo de amigos.

Quero agradecer de joelhos e coração na mão, ao Eugênio Maria Gomes pela crônica a meu respeito. Tocou-me profundamente as palavras, os elogios e as lembranças.

Não mereço tanto. É sua bondade que vê tanto merecimento na simplicidade de minha caminhada. Recebi como incentivo, como sugestão a seguir para alcançar o patamar que você me colocou.

O reconhecimento é sempre um presente precioso que nos impele a continuar e a fazer sempre mais.

Sinto-me emocionada e feliz porque a manifestação de apreço veio do Eugênio Maria Gomes, esse ser humano de qualidades inigualáveis. Vejamos. Ele é dotado de grande conhecimento, cultura e horizontes largos. É professor, pró-reitor do Unec e presidente da Academia Caratinguense de Letras, colocando essa entidade ativa e revigorada para novos voos da literatura. Presidente da Academia Maçônica de Letras, é um maçom autêntico e devoto dos rumos maçônicos. Dinâmico, realiza sonhos e atinge ideais por onde atua. Sensível às causas beneficentes, tem o olhar voltado para as necessidades do outro. Religioso, faz da fé em Deus sua bandeira de luta.

Escritor de talento atraindo leitores pelo estilo agradável. Cronista que lembra Rubem Braga e Fernando Sabino pela riqueza de referências e por saber retratar situações cotidianas. Ler os textos do Eugênio é viajar sem data de parar. Na literatura infantil ele faz o leitor adentrar as páginas e viver com ele as peripécias.

Simples na lida com todos, e solene nas ocasiões em que deseja destacar a tradição, o bom e o belo. Elegante na maneira de se conduzir, tem sempre palavras boas para todos que o procuram.

Entusiasmado com Caratinga e sua gente, trabalha para que aqui seja implantado o progresso, e que todo caratinguense seja feliz nesse torrão de paz.

Pai companheiro, responsável e amoroso, encaminhou muito bem as filhas e continua a tarefa de amor com o João Vítor. Avô do afeto que mima e inventa brincadeiras e passeios, fazendo-se um menino grande. Amigo nas situações difíceis e nas miudezas do dia a dia.

Um reconhecimento vindo de uma pessoa da grandeza de Eugênio é motivo de alegria e até de orgulho.

Obrigada, amigo, por suas palavras e sua disposição em me homenagear.

Quero agradecer, também, ao Professor José Ailton Matos pela leitura da crônica. Seu dom oratório, seu entusiasmo e emoção, conferiram mais brilho ao texto. Obrigada.

Que Deus os abençoe com graças de saúde, alegrias e paz. Eu os farei presentes em minhas orações e figura de brilho entre meus amigos.

Marilene Godinho