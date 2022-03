Abacate é a aposta de produtores em Raul Soares

RAUL SOARES – Produtores de Raul Soares estão investindo na implantação da cultura do abacate com o auxílio do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Fruticultura. O grupo é o primeiro, nessa cadeia, funcionando na regional Viçosa do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos e está sendo promovido em parceria com o Sicoob União dos Vales e a prefeitura local.

“A demanda partiu do município buscando inovação e diversificação. Somos diversos parceiros unidos para alavancar a fruticultura em Raul Soares. Há uma perspectiva de apoio forte ao grupo com incentivo de compras coletivas, processamento mínimo e venda dessas frutas”, pontuou o gerente da Regional Viçosa, Marcos Reis.

Segundo o técnico de campo, Guilherme Peterle, 25 dos 30 produtores do grupo estão plantando abacate. “A fruta foi escolhida por ser uma cultura viável para a região pelo baixo custo e poucas exigências nos tratos culturais”.

O município tem atualmente 14 hectares de abacate plantados e a previsão do técnico é de que, até dezembro, o total chegue a 30 hectares.

A viabilidade econômica e de mercado também influenciaram na escolha da fruta. Guilherme realizou pesquisas em centros de abastecimento (Ceasa) próximos a Raul e obteve bons indicadores. “Fiz um levantamento em Caratinga, Belo Horizonte e Vitória e nos últimos quatro anos o preço do abacate tem se elevado ou se mantido e houve melhora no preço. O valor médio da fruta em dezembro de 2021 foi de R$8,50 o quilo. Indício de que o mercado é vantajoso”

Além do abacate, que é a nova aposta dos fruticultores, a banana pão já é bastante cultivada e vendida no município. Guilherme acredita que com o ATeG também haverá melhorias significativas do cultivo dessa variedade. “Os produtores têm grande interesse em aprender, dão muito valor à assistência, exigem informações técnicas e muitos estão buscando mais fontes de informação e conhecimento para desenvolver a atividade. Estamos dando uma grande contribuição para eles e para a cidade”, comentou o técnico.

O grupo

Entre os participantes há diversos perfis de produtores. Há quem tenha 50 plantas e quem investiu no plantio de 300 abacateiros. Há quem já faça outras atividades agrícolas na propriedade e estão buscando a diversificação com a fruticultura. Guilherme contou que cinco produtores plantaram o abacate junto à lavoura de café. Dos mais experientes aos iniciantes, todos têm em comum a vontade de fazer dar certo!

Luiz Otávio Sodré Resende foi o primeiro fruticultor da cidade e está na atividade há cerca de três anos. Goiaba e pitaya são os carros chefes da sua produção, que também tem graviolas. O produtor disse que o seu maior interesse no ATeG é aprender a gerir melhor o seu negócio.

“Vendo para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e para supermercados da cidade e da região. Entrei no ATeG visando a gestão financeira. Quero conhecer os meus custos. A assistência técnica também tem me ajudado, muito do que faço hoje aprendi sozinho. Pretendo aproveitar o acompanhamento do técnico para investir também no cultivo da banana caturra e do abacate”.

Jaciara Xavier começou do zero. Recentemente ela e a família adquiriram uma propriedade rural e a fruticultura apareceu como a atividade ideal para o sítio de um alqueire. Ela plantou 100 pés de abacate e 60 pés de cítricos como laranja, mexerica e limão. O ATeG tem auxiliado a produtora a dar passos mais seguros.

“Entrei sabendo nada, já melhorei bastante! Tenho lido muito, estudando e cumprindo todas as orientações do técnico. Encarando o sítio como um empreendimento, vejo a fruticultura como um futuro promissor. Quero viver disso”. Na busca por conhecimento e sucesso na atividade, o pai da produtora, Mário Pereira tem acompanhado a filha no ATeG e feito cursos do Sistema FAEMG disponibilizados por meio do Sindicato dos Produtores Rurais de Raul Soares.

Jaciara pretende implantar o sistema de irrigação na propriedade e, coletivamente, deseja que o grupo possa se tornar, em breve, uma associação. “Acredito no associativismo e no agronegócio ele pode ser excelente O agro sustenta o Brasil e na pandemia, mostrou ainda mais o seu valor. O grupo já tem comprado as mudas juntos para ganhar em preço e isso tem sido benéfico para todos”.

O técnico de campo, Guilherme vê com bons olhos a criação da associação que pode viabilizar a abertura de novos mercados para os fruticultores. A versatilidade do abacate pode ser explorada pela associação. O óleo da fruta, por exemplo, pode ser comercializado como matéria prima para a indústria de cosméticos”.

Parceiros

“Queríamos incentivar um novo nicho de mercado para Raul Soares e o Sistema FAEMG, com o ATeG aparecendo como o parceiro ideal. Muitas vezes a falta de assistência técnica impede o crescimento dos produtores, com o ATeG esse cenário muda. Esperamos que os 30 produtores do grupo se desenvolvam na fruticultura e tornem-se multiplicadores dessa atividade no município produzindo com qualidade”, disse Evanilson Danelon Grillo, presidente do Conselho de Administração do Sicoob União dos Vales em Raul Soares

“A pecuária e a cafeicultura são mais presentes atualmente em Raul Soares e esperamos que a parceria com o ATeG fortaleça também a fruticultura para que ela se torne cada vez mais interessante para os produtores trazendo evolução e prosperidade. Um dos objetivos do Sicoob conectar pessoas e promover soluções e experiências inovadoras e sustentáveis por meio da cooperação, e estamos conseguindo isso junto ao programa ATeG”, ressaltou João Marcos Machado de Souza, gerente rural do Sicoob União dos Vales em Raul Soares