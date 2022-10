A QUESTÃO NÃO ESTÁ EM PAUTA

Margareth Maciel de Almeida Santos

Doutora em Sociologia Política (IUPERJ)

Membro do Instituto Nacional dos Advogados do Brasil (IAB-RJ)

Não há como fugir do assunto. Estou falando as vésperas do ambiente das eleições do segundo turno, em outubro de 2022 e a nossa reflexão não está desligada da vida das pessoas, do povo que passa fome e de um Brasil melhor. Muito pelo contrário pensar na dignidade, saneamento básico, trabalhadores, segurança pública, o meio ambiente, a raça, e uma democracia em que todos e todas possam realmente ter direitos, pois se assim não for, não existe democracia.

Filtrar todos os fatos, os conflitos que estão sendo cada dia mais ambiciosos na busca pelo voto por meio de agressão, a falta de diálogo, sem poder pensar diferente do outro, sem poder respeitar as crenças do outro, não posso deixar de citar aqui a vista de Jair Bolsonaro no dia 12 de outubro de 2022, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida/São Paulo.

Para os católicos, a ida ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida simboliza aclamar Maria, a mãe de Jesus e nossa, e agradecer por ser Ela a nossa medianeira junto ao seu filho Jesus. É certo que o Brasil é laico, e por isso todas as religiões devem ser respeitadas.

Segundo o site noticias.uol.com.br/eleições/2022/10/11cnbb, “A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, entidade máxima da Igreja Católica do Brasil, condenou “a intensificação da exploração da fé e da religião” como meio de angariar votos nessas eleições e ainda justificou que “ momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos para apresentarem suas propostas de campanhas“ e que a “manipulação” tira o foco de “ reais problemas que necessitam ser debatidos e enfrentados em nosso Brasil”.”

Por outro lado, em 2019, também o presidente Jair Bolsonaro foi ao Santuário Nacional de Aparecida, no dia 12 de outubro e foi recebido com mais vaias do que aplausos segundo o site sul21.com.br/noticias/geral/2019/Bolsonaro. Ainda, da Revista Fórum, “Bolsonaro é o primeiro presidente da República a participar das celebrações de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida” e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi uma vez à catedral.

Em 2021, Bolsonaro também visitou o Santuário Nacional de Aparecida em 12 de outubro, e segundo o site g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba e região, informa que “a viagem não estava prevista no calendário oficial, mas que Bolsonaro visitou à Basílica por volta de 13h30, e foi recebido por muitos aplausos e algumas vaias e participou de uma missa em homenagem à santa”.

O que me chamou mais atenção foi o site ultimosegundo.ig.com.br/politica/2022-10-13, foi que “A Campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou internamente a confusão promovida por apoiadores na Basílica de Aparecida”.

A paciência não pode estar fora da nossa vida. Todos os dias somos transformadas ou transformados pelas situações da vida, que nos obriga a ser uma pessoa melhor.

PAZ E BEM!