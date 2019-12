A difícil tarefa do Cruzeiro

O que o Cruzeiro mais temia aconteceu. O clube foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e terá pela frente um ano complicado dentro e fora de campo. Resta saber como tudo isso será conduzido e, principalmente, por quem. É certo que Adilson Batista ficará no comando do time, mas de resto tudo ainda é uma incógnita.

O Campeonato Estadual, que para muitos clubes grandes não tem muita importância, para o Cruzeiro terá um peso maior. Vai servir de laboratório para o clube buscar reforços caseiros e baratos para a disputa da Série B, para voltar com uma base forte e entrosada à elite. Não é o momento de fazer loucuras, a diretoria precisa entender a realidade do clube e diminuir os estragos causados pela mesma. Ainda existem possíveis punições da FIFA por conta de dívidas. Com isso, a Raposa precisará começar do zero o seu planejamento e pensar a longo prazo.

Jogadores como Edilson, Egídio, Dedé, Thiago Neves e Fred sugam uma boa parte do dinheiro do clube com salários e outros direitos. O problema maior é o pequeno retorno em campo. Dificilmente ficarão no time, para aliviar a folha salarial, mas vale também pensar no que será feito com o dinheiro das vendas.

O Cruzeiro entrou em um poço e depende apenas dele para decidir se vai sair ou seguirá se afundando.

Matheus Soares