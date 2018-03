Acidente na BR-116, em Santa Rita de Minas

Colisão envolveu quatro veículos, dentre eles, uma carreta carregada com cerveja

SANTA RITA DE MINAS– Um acidente foi registrado na tarde de sábado (24) no km 536 da BR-116, em Santa Rita de Minas. A colisão envolveu três automóveis e uma carreta, que estava carregada com caixas de cerveja. Ninguém se feriu com gravidade, no entanto, populares tentaram saquear a carga, mas a Polícia Militar agiu e impediu a ação. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal e as causas serão apuradas.

O ACIDENTE

A carreta era dirigida por Valdeir Pereira Santos, 41 anos, que seguia sentido Caratinga. Ele limitou-se a dizer que ao contornar uma curva, a carga puxou para esquerda, ele não conseguiu controlar a carreta, que veio a tombar.

Um dos veículos envolvidos na colisão é um Gol, que tinha João Paulo Teixeira, 33, ao volante e seguia sentido Santa Rita de Minas. Segundo ele, o acidente aconteceu de forma repentina. “A carreta veio balançando e tombou na nossa frente. No carro, além de mim, estavam minha esposa e meu menino de 4 anos. Minha esposa machucou o pé”, informou. Eles foram atendidos pelos bombeiros Anjos de Resgate. João Paulo não se feriu, mas o filho apresentava suspeita de luxação provocada pelo cinto de segurança. A esposa, Maria Conceição Reis, foi conduzida para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga.

Já passageira do Palio, Eula Almeida, 48, contou que ela e seu marido, Geraldo Luiz da Silveira, 52, saíram de Resplendor e tinham como destino a cidade de Mariana. Eula comentou que a carreta veio ‘lixando’, raspando o asfalto, e acertou o Palio. Geraldo ressaltou que percebeu a situação e tentou evitar o choque, mas como vinha uma caminhonete em sentido contrário, não foi possível passar para a outra pista. “Firmei o pensamento em Deus e não tinha outra saída a não ser colidir com a carreta. Graças a Deus, nenhum ferimento”, disse Geraldo. Eula também não se feriu.

O outro carro envolvido, o Fiat 147, era conduzido por José Paulo Faria, 60, que falou que tinha acabado de sair de Caratinga. “Percebi que a carreta veio tombando e varrendo tudo que achava pela frente. Aí me pegou e me jogou contra o barranco”. Segundo ele, a colisão foi frontal. “Graças a Deus nasci de novo”, agradeceu José Paulo.

TENTATIVA DE SAQUE

Como a carga era de caixa de cerveja, houve tentativa de saque. Mas no momento uma equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente passava pelo local e controlou o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Os militares impediram que populares levassem a cerveja. Inclusive foi solicitado ajuda de equipes da PM de cidades vizinhas. Os bombeiros militares também foram acionados.