Na última sexta-feira(5), acabou o prazo para a Janela Aberta onde os vereadores que participarão das eleições desse ano poderiam mudar de partido. A líder de governo Zelinha, que estava no União Brasil mudou para o MDB. Junto com Zelinha, também foram para o MDB, Mauro e Bicudo. Apenas Johny Claudy, PSDB e Giuliane, PT, não ficaram no grupo do prefeito Welington Moreira.