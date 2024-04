Vítima grave hoje na MGC-418 próximo a Teófilo Otoni é tenente-coronel da PM

Pai e 3 filhos estavam no automóvel

Colisão lateral entre caminhão e SUV, fere gravemente motorista e criança na MGC 418, nas proximidades da Pedreira. Outros dois menores no banco de trás não se feriram

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender uma grave colisão lateral envolvendo um veículo SUV Mitsubishi de cor preta e um caminhão de transporte de carne (frios), fato ocorrido na rodovia MGC 418, km 165, na descida próxima a Pedreira, aproximadamente 9 quilômetros saindo para Nanuque.

Na versão do motorista do caminhão, ele trafegava sentido a Nanuque em velocidade compatível com a via, estava chovendo e a pista escorregadia, quando percebeu um bambu envergado sobre a pista, a uma altura que ele imaginou que pudesse atingir o baú. Nesse momento ele pisou no freio para reduzir a velocidade, porém devido à pavimentação escorregadia o caminhão perdeu o controle, invadiu a contramão e atingiu o carro.

Os Bombeiros Militares se fizeram presentes para ô desencarceramento do tenente-coronel Welvisson Gomes Brandão. O filho Pedro também sofreu lesões. Os outros dois felizmente não.

O SAMU o encaminhou ao hospital Santa Rosália em estado grave. O oficial PM e condutor do SUV estava inconsciente. Ele foi levado juntamente com uma criança, que também apresentou lesões. Os outros dois menores que estavam no veículo não se feriram.

A Perícia Técnica compareceu ao local e realizou os trabalhos que devem ajudar a esclarecer as causas desse lamentável sinistro.

“Sugerimos uma redução significativa da velocidade nas situações de pista molhada, principalmente na rodovia MGC 418 que encontra-se em fase de reforma, o asfalto novo pode induzir os condutores a dirigirem em alta velocidade, mas pelo fato de estar mais liso de certa forma os riscos são maiores. Em relação à queda de bambus e galhos nas rodovias, o período chuvoso traz esse problema e pedimos aos motoristas atenção redobrada e uma análise de viabilidade de tentar frear ou desviar, pois dependendo das circunstâncias podem perder o controle do veículo e piorar a situação”, informou o tenente Reinaldo, com mandante local da PMRv.

Fonte: Diário de Teófilo Otoni