Vítima de acidente que matou 6 pessoas na Bahia retornavam de tratamento contra câncer

As seis vítimas do acidente entre um carro que transportava pacientes da cidade de Valente e um caminhão, na noite de sexta-feira (14), na BR-116, na Bahia, foram identificadas pela Polícia Rodoviária Federal e pela prefeitura da cidade.

O acidente aconteceu no KM 375, na região de Serrinha, cidade a cerca de 180 km de Salvador.

Parte das vítimas fazia tratamento contra o câncer em Salvador, através do programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD). O veículo envolvido na batida era da Secretaria de Saúde da prefeitura de Valente.

As vítimas tinham entre 34 e 77 anos. Cinco delas morreram no local. Outras duas pessoas foram socorridas, mas um delas morreu no hospital. O sétimo ocupante do veículo foi liberado após atendimento médico.

Entre os mortos estão o motorista do veículo, mãe e filha, um casal e um árbitro de futebol da cidade de Valente. Confira que são as vítimas.

– Dionizio Araújo, 76 anos, e Antônia Bispo, 54 anos. O idoso tratava um câncer de próstata e voltava da última consulta realizada em Salvador. Ele estava com a companheira Antônia Bispo, que o acompanhava nas consultas.

– Paulo Vitor Silva de Lima, 34 anos, motorista do veículo. Servidor público da prefeitura de Valente, Paulo Vitor trabalhava há sete anos para a Secretaria de Saúde, onde transportava passageiros para Salvador.

– Joelson Batista da Silva, 65 anos. O idoso era árbitro de futebol na cidade e fazia tratamento contra um câncer de próstata. Ele fazia as últimas consultas do tratamento. A liga desportiva da cidade divulgou nota de pesar pela morte do árbitro. O idoso retornava em um ônibus, mas no caminho trocou de lugar com uma mulher que estava com uma criança de colo e seguia viagem no carro.

– Lúcia Porcina dos Reis, de 77 anos. A idosa fazia tratamento contra um câncer.

– Maria Rita dos Reis, 49 anos. Filha de Lúcia Porcina, que também morreu no acidente, Maria Rita acompanha a mãe nas consultas em Salvador. Ela foi socorrida com vida, mas morreu no hospital em Feira de Santana.

