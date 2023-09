Vereador Emerson é cassado com 14 votos

Na noite dessa terça-feira(12), foi lido o relatório final da Comissão Parlamentar Processante de número dois contra o vereador Emerson da Silva de Matos, que acabou sendo cassado.

A denúncia foi feita pelo prefeito Welington Moreira, alegando quebra de decoro parlamentar, quando o vereador usando o carro do legislativo invadiu sua propriedade em Vargem Alegre.

A defesa de Emerson, o advogado Clausiano Peixoto, não conseguiu uma liminar de suspensão da CPP, como da primeira vez, mas disse que recorrerá do resultado, acreditando ter várias falhas no trabalho da comissão.

A votação para cassação do vereador que está afastado por licença médica foi nominal. Os vereadores Cleon, Catita, José Cordeiro, Jucimar, Mauro, Neuza, Noé, Ramon, Ricardo, Rominho, Rômulo, Zelinha e Dete e Nêgo votaram pela cassação. Johny e Giuliane se abstiveram do voto.

O vereador suplente Otacílio Ferreira de Oliveira, o Bicudo, deve ser convocado pelo TSE para tomar posse em breve.