Semáforos entram em funcionamento próximo ao Mercado Municipal

CARATINGA- Os semáforos do cruzamento do Ponto Quente entraram em funcionamento na manhã desta segunda-feira, dia 17 de julho.

Com o início do funcionamento da sinalização semafórica no local os condutores devem redobrar atenção para as alterações já realizadas no fluxo de trânsito em vigor nas imediações da Praça da Estação.

O DIÁRIO observou a movimentação nas primeiras horas do funcionamento. Foi possível notar uma melhor organização próximo ao Mercado Municipal, mas, alguns condutores ainda não obedeciam a nova sinalização. Pedestres também devem ficar atentos ao momento correto para atravessar.

Outra questão importante é frisar que o trânsito em torno da Praça da Estação passou a ser mão única de circulação (sentido anti-horário). Não é permitido mais seguir das ruas Padre Vigilato ou Ernestino Gomes da Costa em direção à rua da Unidade V, por exemplo. Ainda assim, alguns motoristas ainda são flagrados transitando na contramão.

Em frente à sorveteria Amaretto há três faixas de trânsito, sendo duas no mesmo sentido e outra no sentido oposto. Nas duas faixas no mesmo sentido, há uma direita livre em direção à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. A faixa do meio é utilizada para acesso às ruas Lamartine e Coronel Antônio da Silva (Rua Nova), e a outra faixa (sentido oposto) para quem estiver se deslocando sentido Praça da Estação.

As vagas de estacionamento em frente à Sorveteria Amaretto que eram em grau, agora são paralelas ao meio fio. Do outro lado da rua, o estacionamento passa a ser proibido.