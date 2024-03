Vargem Alegre tem um óbito confirmado para Chikungunya

O município de Vargem Alegre teve um óbito confirmado para Chikungunya. Mais informações estão sendo apuradas pela reportagem junto à Secretaria de Saúde.

Os dados são monitorados pelo Ministério da Saúde e divulgados. Ainda de acordo com a atualização de arboviroses, os municípios de Bom Jesus do Galho, Inhapim e Ubaporanga investigam óbitos para a mesma doença.

Se tratando da Dengue, estão em investigação mortes registradas em Caratinga, Piedade de Caratinga e Ubaporanga. Confira:

CHIKUNGUNYA

Vargem Alegre- 1 óbito confirmado

Bom Jesus do Galho- 1 óbito em investigação

Inhapim- 1 óbito em investigação

Ubaporanga- 1 óbito em investigação

DENGUE

Caratinga- 1 óbito em investigação

Piedade de Caratinga- 1 óbito em investigação

Ubaporanga- 1 óbito em investigação