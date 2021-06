Vacinação por idade avança

CARATINGA- Teve início na última sexta-feira (18), a vacinação de pessoas acima de 55 anos, sem comorbidades, com aplicação de doses da Pfizer.

As Unidades de Saúde estão funcionando de 8h às 10h30 e de 13h às 16h. Para aqueles que moram em áreas descobertas por PSFs, devem comparecer à Unidade V de 8h às 16h.

Para atender aquelas pessoas que não têm tempo durante a semana, as Unidades de Saúde ficaram abertas neste sábado (19), de 8h às 12h.

A reportagem conversou com alguns caratinguenses que aguardam na fila para imunização. É o caso de Ivana Lopes Peron Junqueira, 55 anos, que enfatiza a ansiedade para que a vacina chegasse em sua faixa etária. “É muito importante a vacinação, não só contra a covid, mas, todas as outras doenças. Principalmente, o Coronavírus que a pandemia já tem praticamente dois anos. É importante para que mesmo que a gente depois pegue covid, que não é impossível também, ela venha com sintomas mais leves. Tanta gente perdendo parentes, família, então a vacinação é essencial”.

Ivana incentiva para que as pessoas procurem as salas de vacinação no momento em que houver a convocação. “Não fica com medo de comentários que tem reação, praticamente toda vacina dá reação. Vamos ficar imunes a essa doença que está matando tanta gente”.

Glauco Caixeiro, 55 anos, aguardava ser chamado para a vacinação e brincou que pegou a ficha n° 55, número que corresponde à sua idade. “Primeiramente temos que agradecer a Deus e confiar na Ciência, na Saúde. Estou muito feliz de chegar o meu dia de vacinar, meu e da minha esposa e espero que todos os brasileiros tenham direito a essa vacina. Deixo registrado meu sentimento aos familiares dessas 500.000 vítimas da covid, que poderiam ter sido evitadas se tivéssemos um governo sério”.

Ele fez questão de deixar o seu recado para as pessoas que ainda estão resistentes à vacinação contra a covid-19. “Acreditem na Saúde, na Organização Mundial da Saúde, não acreditem num mito, ele não estudou, ele não tem curso de Medicina para estar falando tanta asneira. Vamos acreditar naqueles que estudaram para falar a verdade. Venham, vacinem, vamos colaborar para melhorar esse País”.