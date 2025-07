Trabalhador rural morre soterrado por grãos de café no Triângulo Mineiro

Um trabalhador rural, de 55 anos, morreu soterrado por grãos de café no domingo (29/6), em uma fazenda às margens da BR-365, em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro. Valmir Justino Caetano morreu asfixiado ao escorregar e cair dentro de uma tulha, que é uma estrutura utilizada para armazenar grãos durante o período da colheita, com cerca de cinco metros de profundidade.

Em menos de uma semana, este é o segundo acidente do tipo registrado em Minas. Na terça-feira (24/6), uma jovem de 27 anos morreu soterrada após cair em um silo de manganês, em Ouro Preto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Patrocínio, Valmir foi conduzido pela estrutura rampante da tulha até a parte mais profunda, onde ficou submerso nos grãos. O acidente ocorreu por volta das 14h45.

As equipes de resgate iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar ainda no local, com apoio de uma Unidade de Suporte Avançado do Samu, mas, apesar dos esforços, o trabalhador teve a morte confirmada no local.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e coletou vestígios para investigação que vão esclarecer as circunstâncias da morte. O corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para exames.