UM ATO DE SOLIDARIEDADE

Sargento fala a respeito de homem de Vargem Alegre, que foi encaminhado para tratamento

VARGEM ALEGRE – Um homem de 36 anos, de Vargem Alegre, com vício em crack, ganhou a chance de recomeçar após uma união de esforços entre Polícia Militar e a Prefeitura do município. O caso repercutiu nas redes sociais, após o cidadão conhecido como Pretinho do Caetano ter sido encaminhado para tratamento em uma clínica em Ribeirão das Neves.

Conforme sargento Nogueira, o homem morava em uma casa simples com o tio. No entanto, por estar frequentemente pelas ruas fazendo uso de drogas e chegar muito tarde em casa, às vezes encontrava a porta trancada e dormia em um galinheiro, que fica nos fundos da residência. “A Polícia Militar de Vargem Alegre, preocupada com a dignidade do cidadão que vivia em situação de vulnerabilidade devido à dependência química do uso do crack, morando em situação insalubre, ficava muitas vezes perambulando na rua, uma situação complicada. Infelizmente, em decorrência desse vício, muitas vezes se envolvia em pequenos furtos, em datas pretéritas, mas, sempre mostrou-se uma pessoa tranquila, precisando literalmente de uma ajuda. A partir daí ficamos comovidos pela situação precária do cidadão, onde realizamos o contato com a secretária de Assistência Social, que de imediato não mediu esforços para fazer contatos com clínicas que pudessem recebê-lo”.

Sargento Nogueira frisa que, inicialmente, o homem ficou relutante em receber a ajuda. “Mas, conseguimos convencê-lo da necessidade que ele tinha de viver numa situação mais tranquila, fazer um tratamento digno e conseguimos uma internação para ele na cidade de Ribeirão das Neves. Hoje ele vive numa situação de esperança de sair desse vício”.

Para o tio, uma esperança de um futuro melhor para o sobrinho, a partir do tratamento, como frisa o militar. “Era constante as reclamações desse tio com relação a ele acabar pegando uma cesta básica, uma compra que tinha na residência e trocava em droga. Esse tio também, automaticamente, está sendo favorecido com essa esperança de melhoras que temos na questão do tratamento a esse cidadão”.

O caráter social da Polícia Militar é destacado por sargento Nogueira, que enfatiza que eles seguirão acompanhando a situação deste cidadão de Vargem Alegre. “Preocupados com a dignidade da pessoa humana, temos esse papel fundamental de preocupar com o próximo, já é inerente a cada um de nós seres humanos, mas a PM prega isso. Temos essa oportunidade de ajudar ao próximo, isso é uma grande satisfação, ficamos extremamente felizes de que essa situação que o indivíduo vivia cessou e esperamos que num futuro muito próximo ele consiga se inserir na sociedade de forma que não regrida ao uso do crack”.