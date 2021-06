Prefeitura de Inhapim entrega mais uma academia ao ar livre para a população

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim através da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo entregou na tarde desta última quarta-feira (16), mais um equipamento esportivo para comunidade. Desta vez, trata-se de uma academia ao ar livre instalada nas dependências da praça de esportes “João Felisberto Pereira”.

A conquista deste equipamento dedicado à prática esportiva só foi possível devido ao empenho, dedicação e olhar atento que o deputado estadual Tito Torres tem desprendido em favor do município de Inhapim, conforme informa o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”. “Gostaria de agradecer primeiramente à Deus, e em segundo lugar, agradecer ao nobre deputado Estadual Tito Torres pela atenção com as demandas de Inhapim junto ao governo do estado. Sou profundamente grato pela atuação parlamentar do nosso deputado em benefício do povo inhapinhense”.

Bem-estar e vida saudável caminham juntos. Com mais pessoas adotando estilos de vida saudáveis, é impossível não pensar na prática de esportes como aliada nessa busca por uma qualidade de vida melhor. “A prática de esportes promove um equilíbrio pessoal precioso, é uma ótima forma de reduzir os níveis de estresse de uma rotina cada vez mais exigente e é capaz de melhorar a autoestima e os níveis de felicidade de quem se exercita. A conclusão desta academia soma-se a outros equipamentos esportivos disponíveis para comunidade inhapinhense dentro da praça de esportes, é mais uma conquista para a população, mas principalmente para saúde das pessoas” explicou Jean José Siqueira, secretário municipal de Esportes.

O enfermeiro e vice-prefeito Sandro da Saúde participou da entrega do equipamento esportivo ao lado do prefeito Marcinho, destacando a importância da prática da atividade esportiva na saúde das pessoas. “Praticar esportes é uma atividade fundamental em qualquer fase da vida, desenvolver alguma atividade física é essencial para todos aqueles que buscam bem estar e um estilo de vida saudável. Ao realizar a prática de esportes com regularidade, é possível prevenir e combater doenças como depressão e ansiedade, encontrar um refúgio para o estresse do dia a dia e se tornar um indivíduo mais equilibrado e feliz. Com certeza os reflexos dessa escolha serão vistos tanto na sua vida profissional quanto nas suas relações pessoais”, comentou Jean.

Respeitando as regras sanitárias vigentes, a praça de esportes João Felisberto Pereira em Inhapim funciona de segunda à sexta-feira de 7h às 22 h. O acesso só é permitido com o uso de máscara e mantendo sempre o distanciamento social.

