Curso de letras do UNEC une pesquisa, criatividade e sabor em atividade interdisciplinar

CARATINGA – Uma receita que mistura teoria, prática e muita criatividade: foi assim que os alunos do curso de Letras do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) ocuparam o Espaço Cultural FUNEC na última segunda-feira (30/06), em uma atividade que integrou diferentes disciplinas com um tempero especial de inovação.

A programação começou no auditório José Aylton de Mattos, onde estudantes do 3º e do 5º períodos apresentaram os resultados de pesquisas acadêmicas desenvolvidas nas disciplinas de Linguística e Literatura Brasileira II. A oralidade, a argumentação e a produção textual foram os ingredientes principais desse primeiro momento.

“É gratificante ver o quanto os alunos se dedicaram para elaborar textos consistentes, que abordam temas atuais com senso crítico e profundidade. A pesquisa é o alicerce da formação acadêmica, e poder compartilhá-la em um espaço cultural dá ainda mais sentido ao que é aprendido em sala de aula”, destacou a professora Simone Capperucci.

A estudante Adrielly Soares, do 5º período, apresentou um artigo sobre a influência do signo linguístico no contexto das redes sociais. “Foi desafiador, mas muito enriquecedor. Ter a chance de expor nossas ideias e ouvir os colegas amplia a nossa visão. A gente percebe que a linguagem está viva, em constante transformação”, avaliou.

Depois da teoria, veio a prática com um toque de sabor. Na disciplina de Língua Inglesa, os alunos foram convidados a desenvolver habilidades orais de forma diferente: preparando receitas e apresentando-as completamente em inglês – desde os ingredientes até o modo de preparo, passando, é claro, pela degustação.

“Nosso objetivo foi fazer com que os alunos usassem o inglês em uma situação real, fora do ambiente convencional de aula. Cozinhar e se comunicar nesse contexto exigiu vocabulário, fluência, improviso e muita criatividade”, explicou a professora Maria do Carmo Matos, responsável pela disciplina.

A proposta rendeu pratos variados e cheios de histórias. Um dos destaques foi a apresentação de Marcella Fernandes, também do 5º período, que escolheu uma receita afetiva: a tradicional torta de pão. “É uma receita que trouxe memórias da infância e eu pude compartilhar isso em inglês com meus colegas. Foi especial demais!”, contou.

Ao final da atividade, ficou evidente que a interdisciplinaridade não apenas conecta conteúdos, mas também promove experiências mais significativas para os estudantes.

“Essa vivência é transformadora. Quando o aluno percebe que pode aplicar o que aprende de forma criativa e contextualizada, o aprendizado ganha outra dimensão. É isso que buscamos no curso de Letras: formar profissionais sensíveis, críticos e preparados para os desafios contemporâneos”, afirmou o coordenador do curso, professor Sebastião Machado.

O evento demonstrou que a linguagem, em suas múltiplas formas, pode (e deve) ultrapassar os limites do papel. Seja na pesquisa acadêmica, na fala diante da turma ou na cozinha compartilhada, a palavra ganhou sabor – e propósito.

Como resumiu a professora Maria do Carmo, “ensinar inglês é também abrir portas para o mundo. E, se para isso a gente tiver que passar pela cozinha, melhor ainda. Aprender pode ser delicioso”.