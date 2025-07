Desmontada associação criminosa ligada ao tráfico de drogas em Raul Soares

RAUL SOARES — Uma operação realizada pela Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 62º Batalhão de Polícia Militar, resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de uma grande quantidade de drogas na tarde da última sexta-feira (27/06), no bairro Vila Esperança, em Raul Soares. A ação foi desencadeada a partir do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, após diversas denúncias de tráfico de entorpecentes na região.

Durante o trabalho policial, com apoio de testemunhas, as equipes realizaram buscas em dois imóveis, onde localizaram uma mulher, de 42 anos, e três homens, com idades de 24, 32 e 33 anos. Todos foram presos em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas e associação criminosa.

No decorrer da operação, a Polícia Militar apreendeu: 46 pinos de cocaína, 36 pedras de crack fracionadas e 3 pedras em tamanho maior, 6 tabletes de maconha, além de porções maiores e 36 buchas da mesma substância, uma porção grande de cocaína em pó e 1 fração de barra de crack, duas balanças de precisão, lâminas de corte e R$ 560,00 em dinheiro, 14 munições calibre .38 e 18 munições calibre .22, além de diversos aparelhos celulares e câmeras de monitoramento

De acordo com a PM, os suspeitos atuavam de forma organizada. Um dos homens, de 32 anos, realizava a venda de drogas no período noturno, com apoio direto da companheira, de 42 anos. Já durante o dia, os demais envolvidos se revezavam na comercialização dos entorpecentes, configurando uma associação criminosa voltada para o tráfico.

Ainda segundo a Polícia Militar, no momento do registro da ocorrência, dois dos detidos afirmaram colaborar com a venda das drogas em troca de alimentação.

Todo o material apreendido e os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, onde permaneceram à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça que a colaboração da comunidade é fundamental no combate ao tráfico e ressalta a importância de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelos telefones 190 e 181, com garantia de sigilo absoluto.