Grave acidente na LMG-823 termina com prisões por embriaguez e porte ilegal de arma

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Um grave acidente de trânsito mobilizou as equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na tarde deste domingo (29/06), no km 17 da LMG-823, em São Sebastião do Anta. A colisão envolveu dois veículos e resultou em prisões por embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o registro policial, os dois automóveis envolvidos no acidente transportavam quatro pessoas no total — um veículo ocupado por um condutor e o outro por três ocupantes. Durante o atendimento à ocorrência, os militares localizaram no interior de um dos carros um revólver calibre .38, contendo seis munições, sendo cinco intactas e uma deflagrada, próximo ao condutor de 36 anos.

Embriaguez e imprudência

Ambos os motoristas, de 36 e 31 anos, e conforme a PM, não possuíam carteira de habilitação e apresentavam sinais visíveis de embriaguez. Os testes de alcoolemia confirmaram as suspeitas, apontando índices de 0,60 mg/l e 0,58 mg/l, valores superiores ao limite permitido pela legislação.

Os dois foram socorridos e encaminhados ao hospital de Caratinga, onde permanecem sob observação médica, acompanhados por escolta policial.

Prisões e apreensão

O condutor de 36 anos, além de responder por embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação gerando perigo de dano, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Já o motorista de 31 anos foi autuado por embriaguez ao volante e também por dirigir sem habilitação gerando risco à segurança pública.

O veículo onde a arma foi encontrada foi removido ao pátio credenciado pelo Detran.

As circunstâncias do acidente e os demais desdobramentos da ocorrência serão apurados pela Polícia Civil.