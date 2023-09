UNIDOS POR MARIA HELENA

Família realiza vaquinha para cirurgia de estrabismo de bebê

CARATINGA- Apenas alguns meses distanciam a pequena Maria Helena da idade ideal para realização de uma cirurgia para correção do estrabismo. A luta contra o tempo desafia a mãe Jéssica Soares, que precisa arrecadar o valor de R$ 10.000,00.

A família, que mora no Bairro Santa Zita, conta com ajuda da comunidade para realização do procedimento, uma vez que não tem condições de arcar com as despesas.

Jéssica conta que desde que Maria Helena nasceu, eles já observavam alguns sinais de que havia algo de errado com a visão da bebê. “Ela apresentava um olhinho mais torto. O tempo foi passando e achávamos que era normal, recém-nascida, que ao longo do tempo ia desenvolver e melhorar. Mas, a cada vez que percebíamos, ficava mais juntinho o olho dela. Um fixava, o outro ficava de outro lado, depois trocava. Decidimos levar ela no posto do bairro e encaminharam para o oftalmologista. Lá ele deu o laudo de estrabismo, mas, em Caratinga não tinha médico à época capacitado para estrabismo infantil”.

Assim, a mãe decidiu procurar ajuda em outras cidades, quando conseguiu um diagnóstico definitivo para a filha. “Comecei a procurar, até que achei o médico Edson Chiba, de Governador Valadares, mas, vinculado com um plano de saúde daqui. Na consulta ele disse que além do estrabismo, o cérebro dela não dá comando para os dois olhos. Realizamos os exames e ele deu o lado da necessidade de cirurgia que só realiza em Valadares”.

A cirurgia está orçada em R$ 7.100. Além disso, outras despesas precisarão ser custeadas pela família. Por isso, eles decidiram dar início a uma vaquinha online, tendo como meta arrecadar o valor de R$ 10.000,00. Até o fechamento desta reportagem, pouco mais de R$ 3.000,00 já tinham sido arrecadados. “Temos ainda exames, deslocamento, pós-operatório, medicações e a cirurgia. É um valor que não consigo pagar, conto muito com a ajuda da população. Espero que possamos arrecadar o mais rápido possível, pois, a cirurgia tem que ser feita antes dela completar dois anos, para acompanhar a formação do olho e futuramente ela não ter problemas. Caso não faça a cirurgia ela pode até perder a visão do outro olho. Não é luxo, é necessidade”.

Antes de optar pelo procedimento particular, a família tentou pelo SUS, no entanto, diante da demora, eles decidiram realizar a vaquinha. “Já tem mais de um ano e até o presente momento da criação dessa vaquinha não tivemos nem a consulta com oftalmologista pelo SUS. Não tivemos nenhum retorno”.

Quem desejar contribuir para a cirurgia de Maria Helena, pode acessar o link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todos-unidos-num-so-coracao-pra-me-ajudar-a-acertar-minha-visao?utm_campaign=whatsapp&utm_content=3989992&utm_medium=website&utm_source=social-shares.

Jéssica Soares se emociona e agradece àqueles que têm abraçado a campanha. “Agradeço a todos que já ajudaram. Muitas pessoas têm compartilhado, orado, me incentivando a continuar. Todos estão também em minhas orações, tudo que a gente faz de bom recebe em dobro. Se Deus quiser, ela vai fazer a cirurgia. Deus está vendo as lutas diárias. Agradeço muito a todos”.