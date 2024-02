UNEC PROMOVE CURSO DE TOXINA BOTULÍNICA

CARATINGA – Nos dias 22 e 23 de março deste ano, o Centro Universitário de Caratinga, por meio da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão, vai promover um curso básico para iniciantes sobre aplicação e manuseamento de Toxina Botulínica.

O curso será ministrado pelas professoras Zenayde Mariano e Gracielly Tonel, e vai oferecer tudo o que é preciso saber para aplicar a Toxina Botulínica de forma segura e eficaz, do diagnóstico, planejamento, à diluição do produto e diferentes marcas. A cirurgiã dentista, professora Zenayde Mariano, conta que: “esse é um curso que vai abordar todos os conceitos, da teoria à prática. O participante ainda vai poder aplicar o conhecimento em um paciente modelo”.

Durante o curso os profissionais da Saúde vão aprender: origem e composição da toxina botulínica, além de suas aplicações e contraindicações; estudo da anatomia facial detalhada; habilidades para a aplicação da toxina de forma eficaz e segura; e como avaliar a simetria e a estética facial para alcançar os melhores resultados. Além disso, o curso também oferece o ensino de técnicas para o manejo de possíveis complicações e efeitos colaterais, aumentando a segurança do procedimento para o paciente. No final do curso, os alunos estarão aptos a realizar uma consulta de botox completa – desde a avaliação inicial até o acompanhamento pós-procedimento. “O participante vai aprender tudo sobre aplicação do botox como, por exemplo, os músculos que podem e os que não podem receber a aplicação”, conta a cirurgiã dentista Gracielly Tonel.

A toxina botulínica, comumente conhecida como botox, é amplamente utilizada em procedimentos estéticos, serve para prevenir e atenuar as rugas e linhas de expressão. Sua ação atua contra a formação dos sinais do envelhecimento. Também pode ser usada para fins terapêuticos. Sua aplicação correta requer conhecimento detalhado da anatomia facial, do produto, da prática constante, para garantir a segurança do paciente e os resultados desejados. Dessa forma, profissionais da Saúde que buscam ampliar seus serviços e competências podem se beneficiar imensamente deste curso. No contexto mais amplo, essa extensão pode ajudar a elevar o padrão de prática do aluno em todo o campo da Medicina Estética, já que profissionais mais bem treinados e qualificados tendem a fornecer serviços de maior qualidade, aumentando a satisfação do paciente e a confiança no setor.

Podem se inscrever estudantes e profissionais da Odontologia e também profissionais de outras áreas da Saúde. “Este é um curso de excelência que o Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC, oferece para a comunidade, com duas profissionais especialistas no assunto. O curso pretende suprir uma grande demanda que existe no mercado”, afirma Arthur Ferreira, responsável pelo setor de Extensão do UNEC.

O curso será ministrado na Unidade II do UNEC. Os interessados devem procurar a instituição para se inscrever, por meio do setor da Tesouraria, pelo telefone: (33) 3322-7900, ramais 7925 ou 7933. As vagas são limitadas.