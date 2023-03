Uma viagem musical com U2 Go Home

Show acontece neste sábado (11), em Ipatinga

IPATINGA – No sábado, 11 de março, às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga (Av. Pedro Linhares Gomes, 3900, Ipatinga), um encontro com os maiores hits e hinos da banda U2. Canções que marcaram época apresentadas num espetáculo único, emocionante e surpreendente com a banda mineira U2 Go Home – um tributo à original irlandesa. Os ingressos estão disponíveis no sympla.

Uma das maiores bandas de todos os tempos, o U2, liderada pelo vocalista Bono Vox, foi formada em 1976 e destacou-se pela personalidade e identidade política, religiosa e social, em letras instigantes.

Em homenagem a essa gigante, a banda mineira U2 Go Home busca em sua sonoridade e performance representar as canções e apresentações da U2. A intenção não é imitar e sim homenagear. Se as apresentações remetem à banda original, isto acontece de forma orgânica e natural, pois a verdadeira intenção dos músicos é divertir os espectadores através do som único e inconfundível.

O repertório passa por todas as fases da banda, desde os primeiros álbuns até os mais atuais. Não ficarão de fora os maiores hits: Sunday Bloody Sunday, Pride, With Or Without You, Beautiful Day, Vertigo e também sucessos do passado como: New Year’s Day, The Unforgettable Fire, Desire e I Will Follow. Da discografia mais controversa e que hoje é considerada um clássico, fases como: Stay, Until the End of the World, até No Line on the Horizon, Songs of Experience e Songs of Innocence, canções como: Magnificent, Ordinary Love (indicada ao Oscar) e Every Breaking Wave.

https://bileto.sympla.com.br/event/79155?utm_source=symplabiletoproduction&utm_medium=webapp_share&utm_campaign=webapp_share_event_79155