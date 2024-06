Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente na zona rural de Simonésia

SIMONÉSIA – Nesta terça-feira (4), a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao córrego Braço Forte, zona rural de Simonésia, onde havia ocorrido um acidente de trânsito, com vítimas, entre duas motocicletas. A colisão resultou na morte de Fernando Sales de Oliveira, 45 anos, enquanto Josias Adriano de Freitas, 21, ficou gravemente ferido.

No local, os militares verificaram ter ocorrido uma colisão frontal entre os veículos, sendo que um dos condutores, Fernando, já se encontrava sem os sinais vitais e Josias havia sido socorrido pela ambulância do distrito de Alegria de Simonésia para o pronto atendimento médico da cidade de Santana do Manhuaçu, sendo transferido para o Hospital César Leite, em Manhuaçu, devido à gravidade dos ferimentos.

Um dos veículos foi removido ao pátio credenciado do Detran por estar com licenciamento em atraso. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e após realização dos trabalhos periciais, o corpo da vítima foi liberado para a família.