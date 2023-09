Última semana de setembro marcada por temperaturas altas

Meteorologista destaca que mudanças nas condições do tempo podem ocorrer no início de outubro

CARATINGA – O registro foi feito às 14h46 desta terça-feira (26), em Caratinga, na Praça Getúlio Vargas: 33°C. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para a atuação de uma onda de calor ao longo desta semana no interior do Brasil.

As regiões Sudeste e Centro-Oeste sofrem com tempo quente e seco desde o fim da semana passada. Seguindo os protocolos internacionais, este aviso é emitido quando as temperaturas, neste caso, especialmente, as máximas, excedem em pelo menos 5°C a climatologia (média histórica) do período. Vale ressaltar que a intensidade do aviso está relacionada com a persistência do fenômeno (número de dias consecutivos) e não aos desvios de temperatura absolutos em si.

Conforme o meteorologista Ruibran dos Reis, uma grande massa de ar quente atua em toda as regiões de Minas Gerais, principalmente no oeste do estado. “Sol entre nuvens nesta terça feira e quarta, sem previsão de chuvas. A massa de ar quente deverá deixar as temperaturas acima de 38° em quase todos os municípios. E a chegada de uma frente fria, a partir do dia 29 poderá organizar chuvas isoladas no Sul de Minas e região Central. No dia 30, já aumenta um pouco mais as chuvas na região Central e também na zona da Mata”.

Setembro deve encerrar com bastante calor na região, como explica o meteorologista. “No dia 1º de outubro, as chuvas deverão ser mais intensas na Zona da Mata e no Sul do Estado. Ainda não há chuvas previstas para as regiões Leste e Nordeste. Devemos ter mudanças nas condições do tempo no Leste e Nordeste de Minas somente a partir de terça-feira da próxima semana”.