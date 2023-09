Polícia Militar divulga balanço da Semana Nacional de Trânsito

CARATINGA – A Polícia Militar realizou várias operações na Semana Nacional do Trânsito, que foi dos dias 18 a 25 desse mês. Os resultados do 62º Batalhão de Polícia Militar foram divulgados pelo sargento Quirino na manhã dessa segunda-feira (25).

Quase mil pessoas foram abordadas e 896 veículos fiscalizados nos 24 municípios que compõe o batalhão.

O sargento Quirino explicou que o objetivo é combater a desordem no trânsito, com ênfase nas bicicletas motorizadas. “Para conduzir essas bicicletas as pessoas devem ter carteira A, que tem uma facilidade pois são realizadas um número menor de aulas práticas, sendo quatro diurnas e uma noturna, mas todos os demais exames devem ser feitos normalmente, e todo ano precisa ser renovada”, observou o sargento.

Motociclistas que estão empinando motos nas vias, andando com o cano de descarga aberto, também foram fiscalizados. Dez pessoas embriagadas também foram abordadas. “As pessoas vão para as baladas e esquecem da sua responsabilidade de estar na direção veicular, e usam bebida alcoólica, podendo causar uma tragédia. E para o infrator é um gasto grande, não fica por menos de R$ 8 mil até o final do processo”, alertou o militar.

Segundo o sargento Quirino, as ações continuarão para combater a desordem no trânsito com atenção especial nas bicicletas motorizadas.