Caratinguenses questionam falta d’água constante e Copasa afirma: “não há risco de crise hídrica”

CARATINGA- Os caratinguenses têm questionado as constantes interrupções no abastecimento de água pela Copasa, afetando vários bairros de Caratinga.

Somente nesta terça-feira foram afetados os bairros Doutor Eduardo, Anápolis, Tãozinho Vilela, Santa Cruz, Morada do Lago e Conjunto Habitacional, sob a justificativa de falta de energia elétrica por parte da concessionária; já para os bairros Nossa Senhora Aparecida, Floresta e Limoeiro, a Companhia alegou manutenção operacional.

Nesta quarta-feira (27), mais um aviso da Copasa: devido à necessidade de manutenção operacional, abastecimento de água interrompido nos bairros Limoeiro, Floresta, Morro Caratinga, Centro, Nossa Senhora Aparecida, Maria da Glória, Santo Antônio e partes baixas do Esperança, Santa Cruz e Anápolis.

A reportagem entrou em contato com a Copasa, que encaminhou nota de resposta dizendo que quanto à situação do abastecimento, o manancial que atende o município está em “situação satisfatória e não há risco de crise hídrica”.

Contudo, a Companhia esclareceu que, “pontualmente, é necessário interromper o fornecimento de água para alguma manutenção corretiva e/ou preventiva no sistema, ou ainda por falta de energia elétrica, e existe uma demora natural para o retorno da água até as torneiras – uma vez que a recuperação de reservatórios e caixas d’água demanda tempo em função da necessidade de acumulação de volume de água. E quando o calor é intenso e o consumo atinge níveis muito altos a normalização do sistema e o retorno do abastecimento costumam ser muito mais lentos”.

A Copasa reforçou que na última terça-feira (26/09), houve a interrupção do abastecimento no município em razão de “falta de energia elétrica por parte da concessionária responsável e também em razão de manutenções operacionais”. No entanto, a Companhia destaca que são “situações pontuais, e o abastecimento já foi restabelecido e normalizado em todas as regiões da cidade”.