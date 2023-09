Turista mineiro morre afogado em praia da Bahia

Afogamento aconteceu na Península de Maraú. Vítima é Gustavo Miguel Cunha, de Montes Claros, cuja família tem propriedade rural em Janaúba.

O pecuarista mineiro Gustavo Miguel Cunha da Silva, de 34 anos, morreu ao se afogar na Praia de Taipu de Fora, no município de Maraú, na Bahia, na tarde de quinta-feira (28/09). Gustavo é natural de Montes Claros, no Norte de Minas, e a família dele tem propriedade rural no município de Janaúba (na mesma região), onde é muito conhecida.

De acordo com o pelotão da Policia Militar de Barra Grande (distrito de Maraú), Gustavo estava com família na praia de Taipu de Fora, na Península de Maraú. Por volta das 14h30min, ele entrou no mar sozinho, foi arrastado pela maré e se afogou. Após surifistas terem percebido o afogamento, opulares tentaram socorrer a vítima, que foi retirada do mar em uma prancha. Dois turistas que são médicos tentaram reanimar Gustavo, sem êxito. Ele foi levado para o posto de saúde de Barra Grande, onde foi confirmada a morte.

A praia de Taipu de Fora é muito procurada por causa das piscinas naturais e outras belezas como arrecifes e corais.

De acordo com a PM de Barra Grande, no horário que ocorreu a tragédia, a maré estava alta, com ondas fortes. Com isso, o pecuarista mineiro acabou sendo “puxado” para o fundo do mar e não conseguiu sobreviver. Gustavo estava hospedado com a família em uma pousada próxima da praia de Taipu de Fora. O dono da pousada foi uma das pessoas que resgataram Gustavo Miguel com uma prancha. O corpo da vítima será traslado para Montes Claros, onde será ocorrerá o sepultamento neste sábado (30/09).

Destaque na produção leiteira

Na exposição agropecuária de Janaúba, realizada em junho passado, Gustavo Miguel ganhou destaque pela produção de leite, com o uso de novas técnicas de gestão agropecuária, implementadas por do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG AgroNordeste), do Sistema Faemg/Senar. Uma matriz criada por ele alcançou um dos primeiros lugares no concurso leiteiro promovido durante a feira.

Gustavo Miguel também era aluno do primeiro período do curso de zootecnia no Campus da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) em Janaúba. A instituição divulgou nota pesar pelo falecimento dele.