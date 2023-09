Trio é preso acusado de tráfico de drogas

POCRANE/IPANEMA – Um rapaz 23 anos, e duas mulheres, 20 e 31 anos respectivamente, foram presos na tarde desta terça-feira (12) acusados de tráfico de drogas. As ações que levaram às prisões dos autores foram desencadeadas em Ipanema e Pocrane.

A Polícia Militar de Pocrane recebeu denúncia anônima de que um indivíduo teria ido de motocicleta buscar drogas em Ipanema e repassou as características do condutor, bem como do veículo. Diante dos fatos, a equipe montou operação na rua Augusto de Freitas, em Pocrane, e viu o suspeito de 23 anos, que tentou evadir e quando percebeu que seria alcançado, dispensou algo que posteriormente foi recolhido e constatado se tratar de uma grande pedra de crack.

Segundo a PM, o infrator confessou que buscou as drogas na casa de uma mulher de 20 anos na cidade de Ipanema, que cumpre pena de prisão domiciliar e monitorada eletronicamente pelos crimes de sequestro e tortura no estado da Bahia.

Os militares foram até a residência dessa mulher, onde encontraram e apreenderam, uma barra grande, uma barra pequena e uma porção de maconha, duas sacolas contendo cápsulas comumente usadas para acondiciona cocaína, dois celulares e um cartão de crédito. “A infratora disse aos policiais que não é a proprietária das drogas e que estava apenas guardando para outra autora de 31 anos”, informou a PM.

Os militares de Ipanema e Pocrane realizaram rastreamento e encontraram a autora, que foi presa também.

Todos os envolvidos foram presos em presos em flagrante, e juntamente dos materiais apreendidos, foram encaminhados para a Polícia Civil de Caratinga. “A motocicleta Honda Bros 150 utilizada para o transporte de entorpecentes também foi apreendida”, finaliza a PM.