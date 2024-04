Três acidentes são registrados na manhã de quarta-feira em Caratinga

CARATINGA – Apenas na manhã dessa quarta-feira (10), três acidentes foram registrados em Caratinga, sendo dois deles envolvendo motocicletas.

Pedestre atropelada

O primeiro acidente aconteceu por volta das 9h, na rua Raul Soares, no centro da cidade. Uma mulher de Inhapim dirigia um automóvel e entrou na travessa Coronel Ferreira Santos, desceu pela contramão na rua Raul Soares e acabou atropelando uma pedestre, que com a colisão chegou a quebrar o para-brisa. A vítima do acidente foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Motociclista socorrido

O segundo acidente aconteceu na avenida Presidente Tancredo Neves, próximo à sede do Corpo de Bombeiro Militar. Um motociclista disse que um veículo entrou na contramão e acabou causando sua queda. O jovem ficou ferido e foi socorrido com dores nas pernas ao hospital.

Colisão entre carro e moto

E uma colisão entre carro e moto aconteceu por volta das 10h, na rua João Pinheiro, próximo a loja Água e Luz. O motorista do carro contou que seguia da travessa Jorge Coura Filho, e ao virar para entrar na João Pinheiro, acabou colidindo com um ciclista que estava descendo da Professor Olinto. O motociclista foi socorrido pelo Samu com fortes dores pelo corpo.