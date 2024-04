Polícia militar procura por autores de roubo no Esplanada em Caratinga

CARATINGA- A Polícia Militar recebeu informações sobre um roubo em andamento em uma residência localizada na rua Jorcelino Miranda, bairro Esplanada, nessa terça-feira(9).

Várias equipes da Polícia Militar foram rapidamente mobilizadas e se dirigiram ao local informado. As vítimas, uma idosa de 72 anos e um homem de 38 anos, relataram que os dois suspeitos, portando arma de fogo, entraram na residência e buscavam dinheiro.

Durante o assalto, os infratores, roubaram apenas a carteira do homem, contendo documentos e cartões de crédito, e a bolsa da idosa, de onde retiraram a quantia de R$ 2.100.

Após cometerem o delito, os infratores fugiram do local utilizando uma motocicleta de cor branca. A Polícia Militar segue em rastreamento para localizar e prender os infratores. Denúncias podem ser feitas anonimamente através dos números de emergência 181 e 190.