Travesti é assassinada a tiros em bar da cidade de Ipatinga

Amiga da vitima foi atingida por dois disparos. Cláudia tinha 52 anos, e foi atingida por 6 disparos de arma de fogo

Por Caroline Del Piero, g1 Vales de Minas Gerais

DA REDAÇÃO – Uma travesti foi morta na noite dessa terça-feira (17), em um bar no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga. A vítima, Cláudia, tinha 52 anos, e estava sentada em um bar com uma amiga quando foi atingida por mais de 6 disparos de arma de fogo.

A amiga da vítima foi atingida por dois disparos e não corre risco de morte. Ela disse aos policiais que uma motocicleta com dois homens encostou do lado da rua, um dos passageiros desceu e começou a tirar. Quando ela percebeu que foi atingida, correu para dentro do bar.

Segundo a polícia, a mulher também disse que quando o suspeito viu Claudia caída, ele se aproximou e atirou mais uma vez na cabeça da travesti e fugiu em seguida.

O irmão da vítima compareceu ao local do crime, e informou aos policiais que havia encontrado a irmã no fim de semana, e que em momento algum, ela se comportou de maneira diferente.

Testemunhas confirmaram a versão da amiga de Cláudia, e acrescentaram que o autor fugiu de motocicleta sentido à avenida JK.

No boletim de ocorrência, consta que Cláudia estava envolvida no caso de um homicídio ocorrido em 2019, tendo ajudado o autor do assassinato a fugir.

A perícia compareceu ao local, e o corpo foi encaminhado ao IML de Ipatinga.

A polícia informou que tem dois suspeitos, mas até agora, ninguém foi preso.

O caso continua sendo apurado.