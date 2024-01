Criança morre ao ser atropelada por ônibus desgovernado no estacionamento do clube Faisão

CARATINGA – Um acidente fatal foi registrado na manhã desta terça-feira (16), no estacionamento do Faisão, resort localizado no distrito de Vale Verde, em Caratinga, cujo acesso se dá pela BR-458, próximo a Ipaba. A vítima é uma menina, Ana Laura, 12 anos.

Conforme relato de uma testemunha, um ônibus usado pelo clube para transporte de funcionários, estava estacionado, mas desceu descontrolado uma área íngreme no estacionamento e atingiu uma família que estava sob uma árvore.

Segundo afirmam testemunhas, eram pessoas de uma mesma família, vindas do bairro Sylvio Pereira I, em Coronel Fabriciano: avó e o companheiro, mãe, um menino e uma menina. Dentre as pessoas, a menina foi atingida pelo veículo, projetada contra a árvore e não resistiu. Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para atendimento da ocorrência e socorro às vítimas.

O soldado PM Fernando Ribeiro informou em entrevista à imprensa que no local do fato ficou apurado que as cinco pessoas, vítimas do acidente, chegaram ao clube em um carro, com a intenção de passar o dia, estacionaram sob uma árvore e, em determinado momento, veio o ônibus descendo descontrolado em direção ao local onde estavam as pessoas e houve o atropelamento.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e irá emitir laudo apontando as causas do acidente.

Versão de uma das vítimas

O companheiro da avó da criança que morreu, Ruben Rodrigues Schittine, de 78 anos, informou que havia acabado de estacionar o carro em que estavam, em uma sombra, quando percebeu que o ônibus ia em direção às pessoas. O idoso relatou que foi tudo muito rápido e não houve tempo para que as pessoas escapassem. Além de bater na menina e a projetar contra a árvore, o coletivo ainda arrastou o veículo da família, que foi empurrado para depois da árvore.

Dos sobreviventes, três foram encaminhadas ao Hospital Márcio Cunha em uma ambulância do Clube, dentre elas, a avó, de 57 anos, a mãe da criança, uma mulher de 36 anos, o primo da vítima, um menino de 13 anos. O idoso chegou a ser levado para a UPA em Ipatinga, mas ficou constatado que não tinha ferimentos

Nota do clube

A respeito do acidente, o clube emitiu a seguinte nota:

“O Faisão Resort lamenta profundamente o infortúnio ocorrido na manhã desta terça-feira, dia 16/01/2024, envolvendo um ônibus da empresa que estava devidamente estacionado no local. Com relação às causas do acidente, a empresa se posicionará após a elaboração do laudo pericial pela Polícia.

Imediatamente após o ocorrido, os feridos foram atendidos por nosso setor de enfermagem, socorridos e direcionados ao hospital por nossa ambulância.

Informamos que está sendo prestado todo suporte às vítimas e repassadas todas informações às autoridades presentes”.

Fonte: Diário do Aço – Imagens: Deiverson Salles